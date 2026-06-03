به نظر من به تعداد آشپزهای دنیا روش‌های پخت مرغ وجود دارد که هرکس به روش خودش آن را طبخ می‌کند. مرغ را اگر خوشمزه بپزید، می‌تواند از هر نوع غذای گوشتی خوشمزه‌تر هم باشد. اگر از درست کردن مرغ‌های تکراری خسته شده‌اید و دوست دارید مرغ را با یک روش جدید برای خودتان و خانواده تهیه کنید، حتما این مطلب را دنبال کنید، چون می‌خواهیم یک مدل طبخ مرغ را به شما آموزش بدهیم که از خوردن آن حتما شگفت‌زده خواهید شد.

مرغ همایونی نوعی مرغ بسیار خوشمزه است که داخل سسی از پیاز، سیر، رب گوجه فرنگی و انواع ادویه‌های معطر طبخ می‌شود و به همین دلیل طعم ویژه‌ای دارد و برای مهمانی‌ها همراه با زرشک پلو یک انتخاب عالی است. اگر دوست دارید این مرغ خوشمزه را با روشی ساده در منزل تهیه کنید، در ادامه این مطلب با طرز تهیه مرغ همایونی همراه ما باشید.

مواد لازم

مرغ: ۳ تکه

پیاز درشت: ۲ عدد

سیر: ۳ حبه

کره: ۱۵ گرم

رب گوجه فرنگی: یک و نیم قاشق غذاخوری

پرک لیمو عمانی: ۱ قاشق غذاخوری

گلاب: ۳ قاشق غذاخوری

زعفران دم کرده غلیظ: ۲ قاشق غذاخوری

برگ بو: ۲ عدد

نمک، فلفل سیاه، پودر تخم گشنیز، پودر زیره، پاپریکا و ادویه مرغ: به میزان لازم

چوب دارچین: ۱ تکه

سرکه سفید: ۲ قاشق غذاخوری

روغن: به میزان لازم

طرز تهیه

مرحله اول: برای درست کردن این مرغ خوشمزه ابتدا پیازها را به صورت خلالی خرد کنید و همراه با مقداری روغن داخل ماهی تابه بریزید. اجاق گاز را روشن کنید و اجازه بدهید پیازها کمی سبک و نرم شوند، سپس سیر خرده شده را همراه با نمک، فلفل سیاه، پاپریکا، پودر تخم گشنیز، پودر زیره، ادویه مرغ و چوب دارچین اضافه کنید و سی ثانیه با پیاز تفت بدهید. حالا رب گوجه فرنگی را اضافه کنید و همراه با پیاز داغ و ادویه‌ها یک دقیقه تفت بدهید. در آخر حدود ۲ لیوان آب جوش اضافه کنید و درب ماهی تابه را ببندید. اجازه بدهید سس با حرارت کم بجوشد و غلیظ شود.

مرحله دوم: تکه‌های مرغ را همراه با آب سرد، کمی نمک و سرکه سفید به مدت نیم ساعت داخل یک کاسه بریزید تا بوی زحم مرغ گرفته شود، سپس آبکش کنید. مرغ‌ها را خوب خشک کنید، سپس دو طرف آن را داخل روغن سرخ کنید در حدی که کمی طلایی شوند.

مرحله سوم: در این مرحله وقتی سس به غلظت رسید، تکه‌های مرغ را همراه با برگ بو به سس اضافه کنید و درب ماهی تابه را ببندید. حرارت را کم کنید تا مرغ به مدت یک ساعت با سس بپزد. در آخر کره، گلاب و زعفران دم کرده را اضافه کنید و ۵ دقیقه بعد اجاق گاز را خاموش کنید. در این مرحله مرغ همایونی مجلسی خوشمزه ما با سس مخصوص آماده سرو است که می‌توانید آن را همراه با زرشک پلو زعفرانی میل کنید، نوش جان.

نکات مهم

ـ همیشه سعی کنید از زعفران دم کرده غلیظ استفاده کنید؛ چون هرقدر زعفران را با آب بیش‌تری دم کنید، کم‌رنگ‌تر می‌شود و مجبور می‌شوید برای به دست آوردن رنگ دلخواه‌تان از زعفران بیشتری استفاده کنید. بنابراین نحوه دم کردن زعفران بسیار مهم است. برای دم کردن زعفران ابتدا زعفران را بدون اضافه کردن شکر یا قند کاملاً پودر کنید. بعد به ازای ۱ قاشق چای‌خوری زعفران ۲ قاشق سوپ‌خوری آب جوش و ۲ تکه یخ به آن اضافه کنید. افزودن یخ باعث می‌شود به زعفران شوک وارد شود و رنگ بیش‌تری پس بدهد. زعفران را در ظرف دردار در فریزر نگهداری کنید و موقع استفاده اجازه بدهید در دمای محیط یخ زدایی شود. پس از هر بار استفاده دوباره زعفران باقی مانده را داخل فریزر قرار دهید. حواستان باشد زعفرانی که استفاده می‌کنید، تقلبی نباشد. برای اینکه بفهمید زعفران تقلبی یا خالص است. زعفران را بین انگشتتان بگذارید و فشار بدهید. اگر روغن پس نداد؛ یعنی خالص است. زعفران‌های تقلبی معمولاً براق هستند.

ـ وقتی می‌خواهید مرغ بخرید، حتماً جاهایی مانند ران و بال را که اتصال دارند، چک کنید؛ زیرا ماندگی و ناسالم بودن مرغ در این قسمت‌ها زودتر مشخص می‌شود. اگر این قسمت‌ها بوی نامطبوعی بدهد؛ یعنی مرغ تازه نیست.حواستان باشد مرغ‌هایی را که خیلی خیس هستند، انتخاب نکنید. رطوبت زیاد مرغ نشان دهنده این است که قبلاً فریز شده است. اگر از مرغ‌های بسته‌بندی استفاده می‌کنید، حتما تاریخ آن را چک کنید و حواستان باشد که خون‌آبه نداشته باشد. به طور کلی برای تهیه این غذا مرغ تازه مناسب‌تر است.

ـ اگر بخواهیم به طور مختصر در مورد کاربرد انواع پیازها توضیح بدهیم، باید از پیاز زرد که معروف‌ترین عضو خانواده پیازهاست، شروع کنیم. این پیاز بهترین گزینه برای پخت و پز است. پیاز سفید از پیاز زرد طعم ملایم‌تری دارد. از نظر کاربرد تقریباً مثل پیاز قرمز است و می‌شود آن را خام خورد و یا در سالادها و دیپ‌ها از آن استفاده کرد. این پیاز برای غذاهای مکزیکی هم بهترین گزینه است. پیاز قرمز نسبت به پیاز سفید و زرد فیبر بیشتری دارد و به خاطر رنگ زیبایش می‌توان از آن برای تزئین بشقاب غذا هم استفاده کرد. علاوه‌بر این برای کبابی کردن، سالاد و ساندویچ‌ها هم انتخاب مناسبی است. پیازهای قرمز به اندازه کافی عطر و طعم به غذا نمی‌دهند؛ بنابراین معمولاً برای پخت و پز مورد استفاده قرار نمی‌گیرند.

منبع فرارو

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