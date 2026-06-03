خشکی پاشنه پا را چگونه درمان کنیم؟ | شایعترین دلایل خشکی پاشنه پا
خشکی و ترک پاشنه پا مشکل رایجی است که با خارش، گاهی درد و ظاهر ناخوشایند همراه است. در این مطلب، علل اصلی این عارضه را بررسی کرده و بهترین روشهای درمان خانگی، از کرمهای اورهدار تا پوشیدن جوراب مناسب را به شما آموزش میدهیم.
آیا تا به حال هنگام درآوردن جوراب، پوستههای خشک و ریز روی پاشنه پای خود دیدهاید؟ یا شاید ترکهای عمیق و دردناکی که راه رفتن را برایتان سخت کرده است؟ خشکی پاشنه پا فقط یک مشکل زیبایی نیست؛ بلکه میتواند نشانهای از کمبود رطوبت، بیماری زمینهای یا مراقبت نادرست باشد.
اگر بهموقع درمان نشود، این ترکها ممکن است در برخی موارد عفونی شوند و درد شدیدی ایجاد کنند. در ادامه، سادهترین و موثرترین روشهای درمان خانگی و تخصصی برای نرم و سالم کردن پاشنه پا را توضیح میدهیم.
چرا پاشنه پا خشک و ترک میخورد؟
قبل از هر درمانی، باید علت را بشناسید. شایعترین دلایل خشکی پاشنه پا عبارتند از:
- ایستادن طولانی مدت (مخصوصاً روی سطوح سخت)
- پوشیدن کفشهای باز؛ مثل صندل یا دمپایی
- کمبود ویتامین و آب در بدن
- بیماریهایی مانند دیابت، کمکاری تیروئید یا پسوریازیس
- شستن بیش از حد پا با آب داغ و صابونهای قوی
- افزایش سن و کاهش چربی طبیعی پوست
بهترین روشهای درمان قطعی خشکی پاشنه پا
۱. خیساندن و لایهبرداری اصولی
پاهای خود را به مدت ۱۵ تا ۲۰ دقیقه در آب ولرم (نه داغ) همراه با چند قطره روغن زیتون یا نمک اپسوم بخیسانید. سپس با استفاده از سنگ پا آرام پوستهای خشک و مرده را بردارید. این کار را حداکثر هفتهای دو بار انجام دهید تا پوست تحریک نشود.
۲. استفاده از کرمهای حاوی اوره (Urea)
اوره یکی از قویترین مواد برای جذب رطوبت و نرم کردن پوست کراتینه شده است. کرمهای با غلظت ۱۰ تا ۲۰ درصد اوره برای خشکی متوسط تا شدید پاشنه عالی هستند. شبها قبل از خواب، کرم را روی پاشنه بمالید و بلافاصله جوراب نخی بپوشید تا جذب آن چند برابر شود.
۳. درمان خانگی با وازلین و روغن نارگیل
- وازلین را با آبلیمو مخلوط کنید و روی پاشنه بزنید (خاصیت لایهبرداری و آبرسانی)؛
- روغن نارگیل گرم شده را ماساژ دهید و بگذارید یک شب بماند؛
- ماسک عسل و آووکادو لهشده برای تغذیه عمیق پوست.
۴. پوشیدن کفش مناسب و جوراب نخی
از کفشهای پشتبسته با کفی نرم استفاده کنید. جورابهای نخی تنفسی رطوبت را حفظ کرده و از اصطکاک جلوگیری میکنند. هرگز با پای برهنه روی سرامیک یا موکت راه نروید.
۵. درمان پزشکی برای ترکهای عمیق و خونریزیدهنده
اگر ترکها آنقدر عمیق هستند که خونریزی میکنند یا چرک دارند، حتماً به پزشک مراجعه کنید. درمانهای تخصصی شامل:
- چسب سیلیکونی پاشنه برای ترمیم سریع؛
- کرمهای آنتیبیوتیک موضعی؛
- بوتاکس موضعی (در موارد نادر برای کاهش تعریق و بهبود خشکی)؛
- درمان با لیزر برای تحریک کلاژنسازی.
تغییرات سبک زندگی برای پیشگیری از عود خشکی
- روزانه ۲ تا ۳ لیتر آب بنوشید؛
- مصرف غذاهای حاوی امگا ۳ (ماهی، گردو) و ویتامین E (بادام، آووکادو) را افزایش دهید؛
- از صابونهای ملایم و بدون عطر برای شستن پا استفاده کنید؛
- بعد از هر بار استحمام، پا را کاملاً خشک کرده و بلافاصله مرطوبکننده بزنید.
چه زمانی به پزشک مراجعه کنیم؟
اگر پس از ۲ هفته درمان خانگی بهبودی حاصل نشد، یا علائمی مثل قرمزی، تورم، چرک، درد شدید یا دیابت کنترل نشده دارید، حتماً به متخصص پوست مراجعه کنید. خشکی پاشنه در افراد دیابتی میتواند به زخم دیابتی و قطع عضو منجر شود.
سخن پایانی
درمان خشکی پاشنه پا صبر و تداوم میخواهد. ترکیب لایهبرداری ملایم + کرم اوره + جوراب نخی شبانه + نوشیدن آب کافی در ۹۰ درصد موارد جواب میدهد. از دستکاری ترکها با تیغ یا وسایل تیز جدا خودداری کنید. با مراقبت روزانه، میتوانید پاشنههایی نرم، سالم و بدون درد داشته باشید.
هشدار: اطلاعات این مطلب جایگزین نسخه پزشک نیست. قبل از شروع هر درمانی، به خصوص اگر باردار هستید یا بیماری خاصی دارید، با پزشک مشورت کنید.