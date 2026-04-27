ایران دیگه نیروی دریایی نداره؟ + فیلم
امیر دریادار بمانی، جانشین فرمانده نیروی دریایی ارتش به ادعای امریکا درباره این که نیروی دریایی ایران را نابود کرده واکنش نشان داد.
جانشین فرمانده نیروی دریایی ارتش گفت: اگر نیروی دریایی نداریم پس چرا جرات نزدیک شدن به مرزهای ما را ندارد؟ ناوهای غول پیکرش که این همه تبلیغات هالیوودی میکنند، جرات کرده به آب ها و مرزهای خشکی ما نزدیک شوند؟ تنگه هرمز که هیچ، مایلها دورتر از تنگه هرمز و سواحل مکران ایستاده و جرات پیشروی و جلو آمدن ندارد.
منبع همشهری