اعتراض در میدان تایمز برگزار شد و شرکت‌کنندگان در اعتراض به مطلبی که ممدانی ۴ اردیبهشت در شبکه‌های اجتماعی به اشتراک گذاشته بود، تظاهرات کردند.

ممدانی در تارنمای اکس و به مناسبت صد و یازدهمین سالگرد نسل کشی ۱.۵ میلیون ارمنی توسط امپراتوری عثمانی نوشته بود که جمهوری آذربایجان و ترکیه در سال ۲۰۲۰ به ارامنه ناگورنو قره باغ حمله کردند و افزود که بیش از ۱۰۰ هزار ارمنی در سال ۲۰۲۳ از این منطقه اخراج شدند.

شرکت‌کنندگان در بیانیه‌ای توصیف شهردار از تحولات اخیر قره باغ را نادرست دانسته و هشدار دادند که اظهارات ممدانی به عنوان شهردار شهری که فرهنگ‌ها و گروه‌های قومی متنوعی را گرد هم آورده، خطر رنجش جوامعی را که مسئولیت خدمتگذاری آنها را بر عهده دارد، به همراه دارد.

ترکیه وقایع سال ۱۹۱۵ را بعنوان "نسل‌کشی" نپذیرفته و آن را فاجعه‌ای توصیف می‌کند که هر دو طرف متحمل تلفات شده‌اند.

آنکارا بارها پیشنهاد ایجاد یک کمیسیون مشترک از مورخان ترکیه و ارمنستان و همچنین کارشناسان بین‌المللی را برای رسیدگی به این موضوع مطرح کرده است.