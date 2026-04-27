توئیت ممدانی، ترکتبارها را به خیابانهای نیویورک کشاند
خبرگزاری آناتولی خبر داد که جمعی از آمریکایی های ترک تبار نیویورک علیه به دلیل اظهارات زهران ممدانی در یادبود نسل کشی ارامنه و ترک قره باغ تظاهرات کردند.
اعتراض در میدان تایمز برگزار شد و شرکتکنندگان در اعتراض به مطلبی که ممدانی ۴ اردیبهشت در شبکههای اجتماعی به اشتراک گذاشته بود، تظاهرات کردند.
ممدانی در تارنمای اکس و به مناسبت صد و یازدهمین سالگرد نسل کشی ۱.۵ میلیون ارمنی توسط امپراتوری عثمانی نوشته بود که جمهوری آذربایجان و ترکیه در سال ۲۰۲۰ به ارامنه ناگورنو قره باغ حمله کردند و افزود که بیش از ۱۰۰ هزار ارمنی در سال ۲۰۲۳ از این منطقه اخراج شدند.
شرکتکنندگان در بیانیهای توصیف شهردار از تحولات اخیر قره باغ را نادرست دانسته و هشدار دادند که اظهارات ممدانی به عنوان شهردار شهری که فرهنگها و گروههای قومی متنوعی را گرد هم آورده، خطر رنجش جوامعی را که مسئولیت خدمتگذاری آنها را بر عهده دارد، به همراه دارد.
ترکیه وقایع سال ۱۹۱۵ را بعنوان "نسلکشی" نپذیرفته و آن را فاجعهای توصیف میکند که هر دو طرف متحمل تلفات شدهاند.
آنکارا بارها پیشنهاد ایجاد یک کمیسیون مشترک از مورخان ترکیه و ارمنستان و همچنین کارشناسان بینالمللی را برای رسیدگی به این موضوع مطرح کرده است.