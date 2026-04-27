همه باید برای خروج کشور از وضعیت جنگ تلاش کنیم

عباس عبدی در اعتماد نوشت:

مساله اصلی و محوری یادداشت‌های من از این مقطع به بعد اغلب در چارچوب جنگ و اهمیت و ضرورت پایان دادن به جنگ و مسائل مرتبط با آن است. جنگی که موجودیت کشور را تهدید می‌کند و باید صاحبان تصمیم به هر قیمتی از آن عبور کنند، عبوری که نیاز و خواست اصلی بخش بزرگی از مردم نیز است.

امروز ایران در وضعیتی جدید قرار گرفته و مسائلی جدید را پیش روی آن قرار داده است. در این میان مساله اصلی در این وضعیت جدید، بقا و نظم و برقراری امنیت و تامین عزتمندانه نیازهای اولیه همه مردم است.

تداوم جنگ تامین این اهداف را از دسترس دورتر می‌کند. در این وضعیت در عمل قانون به معنای دقیق آن تعلیق می‌شود و امور کشور صرفا با اتکا به قوانین و نهادها اداره نمی‌شود.

امروز بیش از هر چیز به اراده قدرت حاکمه و تصمیمش برای خروج از این وضعیت نیاز است.

اراده‌ای که باید بیش از هر چیز معطوف به حفظ ایران و پرهیز از سیاست‌هایی باشد که موجب آشفتگی بیشتر سیاسی می‌شود.

