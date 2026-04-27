اولین عکس موبایلی کجا و چگونه گرفته شد؟

در سال ۱۹۹۷، فیلیپ کان، مهندس خلاق و مبتکری که در انتظار تولد فرزندش در اتاق بیمارستانی در کارولینای شمالی نشسته بود، لحظات بی‌قراری خود را به یک نقطه عطف تاریخی در فناوری تبدیل کرد.

همسرش در حال زایمان بود و کان، همانند هر پدر مضطربی، به این فکر می‌کرد که چگونه می‌تواند این لحظه یگانه را برای همیشه ثبت و با عزیزانش به اشتراک بگذارد. دوربین‌های آن زمان، قابلیت ارسال فوری تصاویر را نداشتند و این ایده جرقه اختراعی بزرگ را در ذهن او زد.

فیلیپ کان، با نبوغی مثال‌زدنی، در همان اتاق انتظار بیمارستان دست به کار شد. او با ترکیب یک دوربین دیجیتال معمولی، یک تلفن تاشو (از همان مدل‌های اولیه) و یک لپ‌تاپ، سیستمی ابداع کرد که تا آن زمان بی‌سابقه بود. او این سه دستگاه را با کدی که همانجا نوشت، به هم متصل و همگام‌سازی کرد و بستر انتقال فوری تصویر را فراهم آورد.

لحظه‌ای که همسرش نوزاد تازه متولد شده‌شان را در آغوش کشید، کان دکمه شاتر را فشرد. تصویری که از نوزاد زیبایش گرفته شد (تصویر پیوست)، فوراً از طریق همان سیستم ابداعی و با یک دکمه، برای بیش از دو هزار نفر از دوستان و خانواده‌اش ارسال شد.

این لحظه، نه فقط تولد یک نوزاد، بلکه تولد یک عصر جدید بود! تصویری که مشاهده می‌کنید، نخستین عکسی است که در تاریخ بشر، با استفاده از یک تلفن همراه گرفته و بلافاصله به اشتراک گذاشته شده است.

از آن روز به بعد، دیگر هیچ چیز مانند گذشته نشد. اختراع کان، پایه و اساس دوربین‌های موبایل امروزی را بنا نهاد و راه را برای میلیاردها عکسی که هر روزه با تلفن‌های همراه گرفته و به اشتراک گذاشته می‌شوند، باز کرد.

منبع همشهری آنلاین

