قیمت سکه و طلا امروز دوشنبه ۷ اردیبهشت ۱۴۰۵ + جدول

قیمت سکه و قیمت طلا امروز دوشنبه ۷ اردیبهشت ۱۴۰۵ را در جدول زیر مشاهده کنید. علاوه بر قیمت سکه امامی، بهار آزادی، گرمی، نیم سکه و ربع سکه می‌توانید قیمت مثقال و انس جهانی طلا، طلای آبشده و دست دوم را نیز مشاهده فرمایید.

قیمت طلا

بروزرسانی: دوشنبه ۷ اردیبهشت

عنوان نرخ

قیمت (ریال)

طلای 18 عیار / 750

171,741,000

طلای 18 عیار / 740

169,452,000

طلای ۲۴ عیار

228,986,000

طلای دست دوم

169,451,570

آبشده کمتر از کیلو

744,950,000

مثقال طلا

743,980,000
انس طلا

4,709.25

قیمت سکه

سکه امامی تک فروشی

1,770,000,000

سکه بهار آزادی تک فروشی 

1,706,000,000

نیم سکه تک فروشی

944,000,000

ربع سکه تک فروشی

533,000,000

سکه گرمی تک فروشی

272,000,000

تمام سکه (قبل 86)

1,700,000,000

نیم سکه (قبل 86)

870,000,000

ربع سکه (قبل 86)

460,000,000

حباب سکه

حباب سکه امامی

23,800,000

حباب سکه بهار آزادی

36,150,000

حباب نیم سکه

72,220,000

حباب ربع سکه

96,080,000

حباب سکه گرمی

56,560,000
