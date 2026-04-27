قیمت سکه و طلا امروز دوشنبه ۷ اردیبهشت ۱۴۰۵ + جدول
قیمت سکه و قیمت طلا امروز دوشنبه ۷ اردیبهشت ۱۴۰۵ را در جدول زیر مشاهده کنید. علاوه بر قیمت سکه امامی، بهار آزادی، گرمی، نیم سکه و ربع سکه میتوانید قیمت مثقال و انس جهانی طلا، طلای آبشده و دست دوم را نیز مشاهده فرمایید.
|
قیمت طلا
|
بروزرسانی: دوشنبه ۷ اردیبهشت
|
عنوان نرخ
|
قیمت (ریال)
|
طلای 18 عیار / 750
|
171,741,000
|
طلای 18 عیار / 740
|
169,452,000
|
طلای ۲۴ عیار
|
228,986,000
|
طلای دست دوم
|
169,451,570
|
آبشده کمتر از کیلو
|
744,950,000
|
مثقال طلا
|
743,980,000
|انس طلا
|
4,709.25
|
قیمت سکه
|
سکه امامی تک فروشی
|
1,770,000,000
|
سکه بهار آزادی تک فروشی
|
1,706,000,000
|
نیم سکه تک فروشی
|
944,000,000
|
ربع سکه تک فروشی
|
533,000,000
|
سکه گرمی تک فروشی
|
272,000,000
|
تمام سکه (قبل 86)
|
1,700,000,000
|
نیم سکه (قبل 86)
|
870,000,000
|
ربع سکه (قبل 86)
|
460,000,000
|
حباب سکه
|
حباب سکه امامی
|
23,800,000
|
حباب سکه بهار آزادی
|
36,150,000
|
حباب نیم سکه
|
72,220,000
|
حباب ربع سکه
|
96,080,000
|
حباب سکه گرمی
|
56,560,000