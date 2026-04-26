چرا ظروف استیل در ماشین ظرفشویی دچار زنگ زدگی می شود؟

توجه نکردن به نکات قابل توجه در خصوص استفاده از انواع ماشین های ظرفشویی اختلالاتی را در دستگاه به وجود می آورد که باید به تعمیر ماشین ظرفشویی پرداخته شود. اما بررسی و مطالعه کردن راجع به خصوصیات وسایل مختلف و استفاده ی درست از آنها گزینه ی مناسب تری است و نیازی به صرف هزینه های جانبی نخواهد داشت. مثلا ظروف استیل را در ماشین ظرفشویی چگونه باید شست؟ که علاوه بر سالم ماندن ظروف استیل و استفاده از آنها در مدت طولانی تر، به سالم ماندن ماشین ظرفشویی نیز کمک خواهد کرد.

علت زنگ زدن ظروف استیل در ماشین ظرفشویی

پیشتر در مقاله «چه ظروفی را در ماشین ظرفشویی نباید شست؟»گفتیم که قرار دادن برخی از ظروف در ماشین ظرفشویی باعث خراب شدن آن طروف خواهد شد. در این مقاله میخواهیم به بحث در رابطه با نحوه شستن ظروف استیل بدون آسیب به آنها بپردازیم. ظروف استیل را اغلب با استفاده از کروم و نیکل آبکاری می کنند. این کار مقاومت این ظروف را در برابر خوردگی بالا می برد. شستن ظروف استیل در ماشین ظرفشویی یکی از دلایلی است که باعث زنگ زدگی آنها می شود. در واقع شما اگر سرویس استیل آشپزخانه تان را با دست بشویید و خشک کنید سال های سال می توانید از آنها استفاده کنید. اگر نگران زنگ زدگی ظروف استیل تان هستید و نمی دانید چطور از زنگ زدگی آن ها جلوگیری کنید، پیشنهاد می کنیم در ادامه همراه ما باشید.

لکه های اسید و نمک:

اگر ذرات نمک و اسید بر روی ظروف استیل وجود داشته باشند و قبل از تمیز کردن شان آن ها را در ماشین ظرفشویی قرار دهید به احتمال زیاد در آینده شاهد زنگ زدگی ظروف تان خواهید بود. این ذرات اسید و نمک ممکن است باقی مانده ی یک ماده غذایی و یا یک پاک کننده باشد. ظروف را قبل از قرار دادن در ماشین ظرفشویی پاک کنید.

رهایی ظروف در ماشین ظرفشویی به مدت زیاد:

شستن ظروف استیل در ماشین ظرفشویی نیازمند توجه ویژه ای است. اگر قصد دارید چند روز دیگر ماشین ظرفشویی را روشن کنید بهتر است ظروف استیل را داخل ماشین ظرفشویی قرار ندهید تا به آنها آسیبی نرسد. رهایی ظروف بعد از شستن در ماشین ظرفشویی به آنها آسیب خواهد رساند.

رها نکردن ظروف خیس در ماشین ظرفشویی:

قرار دادن ظروف استیل خیس در ماشین ظرفشویی آن ها را آسیب پذیر می کند. بهتر است بعد از شسته شدن آن ها را برداشته و خشک کنید.

قرار ندادن حجم زیادی از ظروف استیل در کنار هم:

اگر ظرف هایی که قرار است بشویید همه استیل هستند و حجم زیادی هم دارند، بهتر است از جداکننده ها استفاده کنید و ریسک زنگ زدگی آن ها را پایین بیاورید. این جدا کننده ها در فروشگاه ها موجود هستند.

قرار ندادن ظروف استیل و مسی در کنار یکدیگر:

به علت ویژگی خاصی که ظروف مسی از آن برخوردارند، ممکن است باعث آسیب دیدن ظروف استیل شوند. ظروف مسی به همراه آب و مواد شوینده باعث به وجود آمدن واکنش شیمیایی می شوند.

ظروف غیر فلزی به همراه ظروف استیل:

شستن ظروف استیل در ماشین ظرفشویی به همراه ظروف غیر فلزی، ممکن است به ظروف استیل آسیب بزند. ظروف استیل و غیر فلزی را در کنار یکدیگر قرار ندهید.

نریختن مواد شوینده بر روی ظروف استیل:

ریختن مواد شوینده بر روی ظروف استیل به صورت مستقیم باعث زود از بین رفتن ظروف استیل می شود. برخی از مواد شوینده ممکن است در عرض چند ثانیه رنگ ظروف استیل تان را از بین ببرند.

خیس نکردن ظروف استیل در مواد شوینده:

برای تمیز کردن ظروف استیل راه های بسیاری وجود دارد، بهتر است برای شستنشان آن ها را در مواد شوینده خیس نکنید.

قرار ندادن چاقوهای استیل در ماشین ظرفشویی:

لبه های تیز چاقوهای استیل ممکن است بعد از برخورد با دیگر ظروف آن ها را دچار آسیب کند به همین دلیل توصیه می شود آن ها را در ماشین ظرفشویی قرار ندهید.

استفاده از شوینده های ملایم:

به دلیل حساسیت خاص ظروف استیل باید برای شستن شان از شوینده های ملایم استفاده کرد. به همین دلیل تولید کننده های ماشین ظرفشویی در دفترچه راهنمای دستگاه، به معرفی برخی از آن ها می پردازند.

روش های رفع زنگ زدگی ظروف استیل

برای اینکه زنگ زدگی ظروف استیل تان را برطرف کنید می توانید چند روش را امتحان کنید تا نتیجه ای که می خواهید را بدست آورید. البته ذکر این نکته لازم است که اگر در شستن ظروف استیل دقت کنید، مدت بسیار بیشتری می توانید از آنها استفاده کنید.

خمیر جوش شیرین و آب

اگر ظرف های استیلتان دچار زنگ زدگی شد می توانید با استفاده از جوش شیرین و آب خمیری تهیه کنید و آن را دور تا دور ظروف قرار دهید و بعد از یک ساعت آن را با اسکاج بشویید.

سرکه

استفاده از سرکه یکی دیگر از روش هایی است که به از بین بردن زنگ زدگی های ظروف استیل کمک خواهد کرد. شما می توانید بعد از بررسی دلیل زنگ زدن قاشق در ماشین ظرفشویی آن را در سرکه غوطه ور کنید و بعد از گذشت یک روز آن را با اسکاج بشویید و تاثیرش را ببینید.

سیب زمینی و مایع ظرفشویی

اگر بعد از شستن ظروف استیل در ماشین ظرفشویی زنگ زدگی ای را مشاهده کردید که سطحی بنظر می رسید، می توانید یک سیب زمینی را نصف کرده و بعد از ریختن مایع ظرفشویی روی آن، مانند اسکاج از آن برای شستن ظروف استفاده کنید.

لیمو و نمک

مخلوط نمک و لیمو یکی دیگر از گزینه هایی است که می توان برای از بین بردن اثر زنگ زدگی بر روی ظروف استیل از آن استفاده کرد.

علت آبی شدن ظروف استیل در ماشین ظرفشویی

در استیل های ضد زنگ علاوه بر کروم و نیکل از آلیاژهای دیگری هم با درصد مختلف استفاده شده است، که ممکن است مقاومت کمتری نسبت به استیل داشته باشند. در نتیجه هنگام برخورد با مواد شوینده و آب، واکنش های شیمیایی رخ داده و باعث تغییر رنگ استیل می شود.

گاهی هم شستن ظروف استیل در ماشین ظرفشویی به طور نامناسب باعث به وجود آمدن توده ی ماده ی شوینده می شود. توده ی ماده ی شوینده وضعیتی است که حاکی از درست شسته نشدن مواد شوینده از روی ظروف استیل است که آبی شدن آن ها را به همراه دارد.