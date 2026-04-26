بااین ماسک به راحتی صورتتان چاق و پر می شود

ماسک نشاسته و گلاب جایگزین طبیعی بوتاکس

رسیدگی به پوست صورت، یکی از مهم ترین کارها برای حفظ زیبایی، لطافت و جلوگیری از پیری زودرس است. استفاده از ماسک های طبیعی خانگی، روشی موثر و مقرون به صرفه برای بهبود کیفیت پوست محسوب می شود. شاید این سوال برایتان پیش آمده باشد که صورت لاغر بهتر است یا پر و چاق؟ بسیاری از افراد به دنبال روش های طبیعی برای پر کردن و حجیم کردن گونه ها و رفع گودی صورت هستند. در این مطلب، طرز تهیه ماسک نشاسته و گلاب برای چاقی صورت را به شما آموزش می دهیم.

در ادامه با خواص شگفت انگیز نشاسته و گلاب برای پُرتر شدن پوست آشنا می شوید.

مواد لازم برای تهیه ماسک نشاسته و گلاب

  • نشاسته: ۱ قاشق غذاخوری

  • گلاب: ۳ قاشق غذاخوری

  • آب: نصف لیوان

طرز تهیه گام به گام ماسک

  • نشاسته، گلاب و آب را در یک ظرف مناسب با هم مخلوط کنید تا کاملاً یکدست شود.

  • ظرف را روی حرارت ملایم قرار دهید و مرتب هم بزنید تا مخلوط کمی غلیظ شود (قوام فرنی بسیار رقیق).

  • مخلوط را از روی حرارت بردارید و بگذارید کاملاً خنک شود.

  • پس از سرد شدن، ماسک را به طور یکنواخت روی پوست تمیز صورت بمالید.

  • اجازه دهید ۱۵ دقیقه روی پوست بماند.

  • سپس صورت خود را با آب ولرم یا سرد بشویید.

خواص گلاب برای پوست صورت

  • کاهش التهاب: رفع التهابات ناشی از خستگی، استرس و اضطراب

  • مرطوب کننده قوی: مناسب برای پوست های خشک

  • ترمیم کننده: کمک به درمان ترک های پوستی

  • ضد پیری: از بین بردن چین و چروک و لک ها، جلوگیری از پیری زودرس

  • خوشبوکننده: ایجاد رایحه ای دلپذیر روی پوست

  • درمان زخم: التیام بخش زخم های سطحی

  • پرکننده صورت: موثر در چاقی و پر شدن حجم صورت

  • نرم کننده: افزایش لطافت و تقویت پوست

خواص نشاسته برای پوست

  • کنترل چربی: مناسب برای افراد با پوست چرب

  • درمان جوش و آکنه: کاهش التهابات و جوش ها

  • بستن منافذ باز: کوچک کردن حفره های پوستی

  • نرم کنندگی: ایجاد پوستی لطیف و هموار

  • چاقی صورت: کمک به پُرشدن حجم گونه ها

  • ضدچروک: پیشگیری از ایجاد خطوط ریز

  • محافظت در برابر آفتاب: ایجاد یک لایه محافظتی خفیف

  • خواص ترکیبی ماسک گلاب و نشاسته برای صورت

  • مرطوب سازی و نرم کردن عمیق پوست

  • سفید و براق شدن طبیعی پوست

  • کمک موثر به چاقی و پر شدن صورت

  • از بین بردن عفونت های پوستی سطحی

  • رفع جوش، آکنه و جای جوش

نکات مهم قبل و بعد از استفاده از ماسک

  • پوست خود را حتماً با یک شوینده مناسب، کاملاً تمیز کنید.

  • در طول ۱۵ دقیقه ماندن ماسک، از خندیدن و حرف زدن زیاد خودداری کنید تا ماسک ترک نخورده و یکدست بماند.

  • به زمان ماندن ماسک دقیقاً توجه کنید (بیش از ۲۰ دقیقه نماند).

  • برای شستشو از آب سرد یا ولرم استفاده کنید و با حوله نرم، پوست را خشک کنید (مالش ندهید).

  • بلافاصله بعد از شستشو، از کرم مرطوب کننده مناسب پوست خود استفاده کنید.

  • برای دیدن نتیجه مطلوب در چاقی صورت، این ماسک را به طور منظم (هفته ای ۲ تا ۳ بار) تکرار کنید.

 

