بااین ماسک به راحتی صورتتان چاق و پر می شود
ماسک نشاسته و گلاب جایگزین طبیعی بوتاکس
رسیدگی به پوست صورت، یکی از مهم ترین کارها برای حفظ زیبایی، لطافت و جلوگیری از پیری زودرس است. استفاده از ماسک های طبیعی خانگی، روشی موثر و مقرون به صرفه برای بهبود کیفیت پوست محسوب می شود. شاید این سوال برایتان پیش آمده باشد که صورت لاغر بهتر است یا پر و چاق؟ بسیاری از افراد به دنبال روش های طبیعی برای پر کردن و حجیم کردن گونه ها و رفع گودی صورت هستند. در این مطلب، طرز تهیه ماسک نشاسته و گلاب برای چاقی صورت را به شما آموزش می دهیم.
در ادامه با خواص شگفت انگیز نشاسته و گلاب برای پُرتر شدن پوست آشنا می شوید.
مواد لازم برای تهیه ماسک نشاسته و گلاب
نشاسته: ۱ قاشق غذاخوری
گلاب: ۳ قاشق غذاخوری
آب: نصف لیوان
طرز تهیه گام به گام ماسک
نشاسته، گلاب و آب را در یک ظرف مناسب با هم مخلوط کنید تا کاملاً یکدست شود.
ظرف را روی حرارت ملایم قرار دهید و مرتب هم بزنید تا مخلوط کمی غلیظ شود (قوام فرنی بسیار رقیق).
مخلوط را از روی حرارت بردارید و بگذارید کاملاً خنک شود.
پس از سرد شدن، ماسک را به طور یکنواخت روی پوست تمیز صورت بمالید.
اجازه دهید ۱۵ دقیقه روی پوست بماند.
سپس صورت خود را با آب ولرم یا سرد بشویید.
خواص گلاب برای پوست صورت
کاهش التهاب: رفع التهابات ناشی از خستگی، استرس و اضطراب
مرطوب کننده قوی: مناسب برای پوست های خشک
ترمیم کننده: کمک به درمان ترک های پوستی
ضد پیری: از بین بردن چین و چروک و لک ها، جلوگیری از پیری زودرس
خوشبوکننده: ایجاد رایحه ای دلپذیر روی پوست
درمان زخم: التیام بخش زخم های سطحی
پرکننده صورت: موثر در چاقی و پر شدن حجم صورت
نرم کننده: افزایش لطافت و تقویت پوست
خواص نشاسته برای پوست
کنترل چربی: مناسب برای افراد با پوست چرب
درمان جوش و آکنه: کاهش التهابات و جوش ها
بستن منافذ باز: کوچک کردن حفره های پوستی
نرم کنندگی: ایجاد پوستی لطیف و هموار
چاقی صورت: کمک به پُرشدن حجم گونه ها
ضدچروک: پیشگیری از ایجاد خطوط ریز
محافظت در برابر آفتاب: ایجاد یک لایه محافظتی خفیف
خواص ترکیبی ماسک گلاب و نشاسته برای صورت
مرطوب سازی و نرم کردن عمیق پوست
سفید و براق شدن طبیعی پوست
کمک موثر به چاقی و پر شدن صورت
از بین بردن عفونت های پوستی سطحی
رفع جوش، آکنه و جای جوش
نکات مهم قبل و بعد از استفاده از ماسک
پوست خود را حتماً با یک شوینده مناسب، کاملاً تمیز کنید.
در طول ۱۵ دقیقه ماندن ماسک، از خندیدن و حرف زدن زیاد خودداری کنید تا ماسک ترک نخورده و یکدست بماند.
به زمان ماندن ماسک دقیقاً توجه کنید (بیش از ۲۰ دقیقه نماند).
برای شستشو از آب سرد یا ولرم استفاده کنید و با حوله نرم، پوست را خشک کنید (مالش ندهید).
بلافاصله بعد از شستشو، از کرم مرطوب کننده مناسب پوست خود استفاده کنید.
برای دیدن نتیجه مطلوب در چاقی صورت، این ماسک را به طور منظم (هفته ای ۲ تا ۳ بار) تکرار کنید.