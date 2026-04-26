نحوه آروغ گرفتن نوزاد در خواب به ساده ترین روش

گرفتن آروغ نوزاد یکی از مراحل مهم و ضروری در مراقبت از نوزادان است که نقش زیادی در راحتی گوارشی آنها دارد. نوزادان هنگام شیر خوردن ممکن است مقداری هوا هم ببلعند که این امر باعث ایجاد باد در معده و احساس ناراحتی در آنها می شود. این هوا باید به طور مؤثر از معده خارج شود تا نوزاد احساس راحتی کند و دچار نفخ یا درد معده نشود.

گرفتن آروغ نوزاد بعد از هر وعده شیر خوردن، به دلیل چندین عامل حیاتی برای سلامت گوارشی، از اهمیت بالایی برخوردار است. این فرآیند به ظاهر ساده در واقع می تواند تأثیر زیادی بر راحتی و رفاه نوزاد داشته باشد.

طریقه آروغ گرفتن نوزاد در خواب چگونه است ؟

گرفتن آروغ نوزاد در خواب می تواند چالش برانگیز باشد، اما با روش های مناسب می توان به راحتی باد معده را خارج کرد. ابتدا نوزاد را به حالت نیمه نشسته قرار دهید، سپس پشت او را به آرامی ماساژ دهید یا ضربات ملایم بزنید.

تغییر موقعیت نوزاد نیز ممکن است مؤثر باشد. هدف این است که نوزاد در حالی که بیدار نمی شود، راحتی پیدا کند و باد از معده خارج شود تا از ناراحتی و گریه جلوگیری شود.

به طور کلی آروغ گیری نوزاد در خواب با بیداری تفاوت چندانی ندارد؛ فقط باید در هنگام خواب، ملاحظه خواب نوزاد را داشته باشید. از تکنیک های زیر به عنوان نحوه آروغ گرفتن نوزاد در خواب استفاده کنید.

فقط حواستان باشد خواب نوزاد را مختل نکنید و او را آزار ندهید. فراموش نکنید که قرار است کاری کنید که نوزاد احساس راحتی بیشتری داشته باشد، بنابراین حواستان به خواب نوزاد هم باشد. چنانچه نوزاد سخت آروغ می زند، حتما علت سخت آروغ زدن نوزاد را کشف کنید.

نوزاد خوابیده را به شکم روی پاها قرار دهید و خیلی آرام و ملایم به پشت او ضربه بزنید تا آروغ بزند. شما باید ناحیه بین دو کتف را ماساژ بدهید و ضربه های بسیار ملایم بزنید.

می توانید نوزاد را به شکل عمودی و به شکم روی پاها بخوابانید. همه بدن نوزاد و حتی سرش باید روی پاها باشد. کمی سر کودک را به پهلو بچرخانید تا راحت نفس بکشد. با یک دست فک و چانه نوزاد را نگه دارید تا سرش ثابت بماند.

دقت کنید که دستتان دور گلوی او نباشد تا احساس خفگی نکند. اکنون با دست دیگر آرام به پشت نوزاد بزنید تا آروغ بزند.

تفاوت آروغ گرفتن نوزاد در خواب با بیداری

برای آروغ گرفتن نوزاد در خواب باید ملاحظه خواب نوزاد را هم داشته باشید. توجه داشته باشید که به بهانه خواب نباید آروغ زدن نوزاد را فراموش کنید یا انجام ندهید. اگر نوزاد هوایی بلعید باشد و آن را خارج نکرده باشد، مطمئن باشید که خواب راحتی را هم تجربه نخواهد کرد و حتما با درد از خواب بیدار خواهد شد.

بنابراین نحوه آروغ گرفتن نوزاد در خواب را یک بار دیگر مرور کنید و حداکثر 20 دقیقه به نوزاد کمک کنید که هوای بلعیده شده را خارج کند. یادآوری می کنیم که آروغ گرفتن نوزاد در تمام طول شب مهم است.

روش آروغ گرفتن نوزاد در خواب و بیداری

استفاده از این روش ها در خواب و بیداری نوزاد توصیه می شود.

روش شانه برای آروغ گرفتن نوزاد

این روش برای کودکی که به خواب عمیق رفته است، مناسب است. حتی برای زمانی که نیاز است کودک از خواب بیدار شود و تغذیه را ادامه دهد نیز موثر است.

نحوه آروغ گرفتن نوزاد در خواب در این روش به این شکل است که باید کودک را به حالت قائم نگه دارید و او را به بالای قفسه سینه تکیه دهید. دستانتان را برای نگه داشتن کودک زیر باسن او بگذارید.

سر کودک باید بالای شانه شما باشد. به آرامی پشت کودک و ناحیه بین دو کتف را ماساژ بدهید. از کف دست برای ماساژ استفاده کنید. ماساژ باید آرام اما مداوم باشد. اگر ماساژ دادن برای آروغ زدن نوزاد کارساز نشد، با کف دست به صورت دورانی پشت او را بمالید.

روش سینه برای آروغ گرفتن نوزاد

چنانچه روش شانه برای آروغ زدن نوزاد در خواب موثر نبود، روش سینه را امتحان کنید. گذاشتن نوزاد روی سینه احساس راحتی بیشتری به او می دهد و می تواند در بیدار ماندن او در هنگام تغذیه کمک کند.

در این روش به آرامی کودک را روی سینه بگذارید. یک دست را روی کمر و دیگری را زیر باسن او قرار دهید. توجه داشته باشید که به پاهای او فشار وارد نکنید؛ اجازه دهید بدن نوزاد در حالت خمیده باقی بماند.

در این حالت احتمال بیدار شدن نوزاد کمتر است. از دست خود برای مالیدن پشت نوزاد کمک بگیرید. ابتدا دست خود را به صورت دورانی حرکت دهید. می توانید از ماساژ آرام نیز استفاده کنید.

روش لگن برای آروغ گرفتن نوزاد

این روش بیشتر برای کسانی کاربرد دارد که نوزاد خود را در حالت لمیده از پستان شیر می دهند. این روش شیردهی به طور کلی به خوابیدن نوزاد کمک می کند، زیرا کودک کاملا در حالت غیر قائم است.

خیلی آرام نوزاد را به سمت شکم روی کفل قرار دهید. مطمئن شوید که سر کودک بالاتر از بدن او است و راه تنفسی او باز است. مجددا پشت او را به آرامی ماساژ دهید یا اینکه به حالت دورانی بمالید.

روش نگه داشتن روی شانه برای آروغ گرفتن نوزاد

این روش برای نوزادان کوچکتر بسیار مناسب تر است و ممکن است برای کودکان بزرگتر خیلی کاربردی نباشد. در این روش یک بازوی خود را زیر کمر نوزاد قرار دهید و اجازه بدهید که نوزاد بدنش را روی ساعد دست شما قرار بدهد.

با احتیاط بدن کودک را بچرخانید تا بتواند روی شکمش روی ساعد شما قرار بگیرد در حالی که سرش راستای بازو است. دست را بین پاهای کودک قرار دهید و کودک را در یک حالت پایدار نگه دارید. بالای کمر او را بمالید و ماساژ بدهید. در نهایت کودک را سمت بدن بچرخانید تا یا مجددا شیر بخورد یا بخوابد.

تا چند ماهگی باید آروغ نوزاد را گرفت ؟

گرفتن آروغ نوزاد معمولاً تا 6 ماهگی باید ادامه یابد. در این دوره، سیستم گوارشی نوزاد هنوز در حال رشد و تکامل است و به کمک شما برای خارج کردن باد از معده نیاز دارد. پس از 6 ماهگی، بسیاری از نوزادان به تدریج قادر به آروغ زدن خود خواهند بود و ممکن است دیگر نیازی به کمک شما نداشته باشند.

