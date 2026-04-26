نمره منفی گواهینامه برای چه جرایمی ثبت می شود؟

در پاسخ به این پرسش که نمره منفی گواهینامه چیست؟ باید گفت که این نمره منفی در واقع چیزی جدای از جریمه نقدی و ریالی است که در صورت بروز تخلفات رانندگی، از سوی پلیس راهنمایی و رانندگی ثبت خواهد شد. نمره منفی سطح بندی شده است و در صورتی که راننده تخلفات رانندگی خاصی، که عموماً تهدیدکننده جان و مال اشخاص ثالث هستند، را مرتکب شود برای او منظور خواهد شد. همچنین رانندگان می توانند از طریق استعلام نمره منفی گواهینامه از وضعیت امتیازات منفی خود مطلع شوند. در نظر داشته باشید که نمره منفی یک جریمه ریالی نیست، بلکه امتیازی تنبیهی است که برای راننده متخلف ثبت می شود و ممکن است محرومیت هایی را برای او به همراه داشته باشد.

کدام تخلفات رانندگی نمره منفی دارد؟

پیش از هر چیز در نظر داشته باشید که اگر تخلفات به وسیله دوربین های راهنمایی و رانندگی رویت و ثبت شود، جریمه نمره منفی برای مالک خودرو، ثبت خواهد شد. اما در صورتی که به وسیله افسر پلیس خودروی فرد متوقف شود، نمره منفی برای همان راننده متخلف، منظور می‎شود.

همان طور که اشاره کردیم تمام جرایم رانندگی مشمول دریافت نمره منفی برای راننده متخلف نبوده و تنها جرایمی که تهدیدکننده و پر ریسک باشند، در این گروه جای می گیرند. از جمله جرایمی که موجب ثبت امتیاز منفی گواهینامه برای راننده متخلف خواهند شد، موارد زیر را داریم.

نوع تخلف رانندگی میزان نمره منفی برای وسیله نقلیه شخصی میزان نمره منفی برای وسیله نقلیه عمومی یا سنگین تجاوز از سرعت مجاز (بیش از ۵۰ کیلومتر) ۱۰ ۱۵ سبقت غیرمجاز در راه های دو طرفه ۵ ۱۰ حرکت مارپیچ ۳ ۵ حرکت با دنده عقب در آزادراه و بزرگراه ۵ ۷ تجاوز به چپ از محور راه ۵ ۹ عدم رعایت حق تقدم عبور ۴ ۶ استفاده از تلفن همراه یا وسایل ارتباطی مشابه در سرعت بیشتر از ۶۰ کیلومتر ۳ ۵ رعایت نکردن مقررات ایمنی حمل و نقل جاده ای مواد خطرناک ۸ ۸ عدم توجه به فرمان ایست یا پرچم مراقبان، محصلان یا پلیس مدرسان ۳ ۵ رعایت نکردن شرایط مندرج در گواهینامه چون استفاده از سمعک، عینک یا دیگر تجهیزات خاص ۳ ۷ عدم رعایت مقررات حمل بار ۵ ۸ رانندگی با وسایل عمومی بیش از زمان مجاز – ۷ نقص فنی موثر یا نقص در سیستم روشنایی شب ۳ ۶ دور زدن در محل ممنوع ۳ ۵ عبور وسایل نقلیه از پیاده رو ۵ ۷ عبور از محل ممنوع ۴ ۶ رانندگی در حالت مستی یا مصرف روانگردان ۱۰ ۲۰ عبور از چراغ قرمز راهنمایی ۵ ۱۰ انجام حرکات نمایشی / دور زدن های درجا و تک چرخ زدن موتورسیکلت ها ۸ ۱۰ تجاوز از سرعت مجاز (بین ۳۰ تا ۵۰ کیلومتر) ۵ ۱۰

همان طور که در جدول نمره منفی گواهینامه مشاهده کردید، تنها بعضی از تخلفات راهنمایی و رانندگی موجب ثبت نمرات منفی گواهینامه خواهند شد که عموما پر ریسک هستند.

محرومیت های سه سطح نمره منفی گواهینامه

جمع شدن نمرات منفی برای گواهینامه اشخاص، موجب اعمال محرومیت هایی خواهد شد که در زیر هر یک را مرور می کنیم:

محرومیت سطح یک

در صورتی که جمع نمرات منفی گواهینامه فردی به ۳۰ برسد، محرومیت معادل ۳ ماه توقیف گواهینامه را به همراه خواهد داشت. البته پس از سپری شدن این مدت نیز راننده باید مبلغ جریمه ای برای آزاد کردن گواهینامه خود پرداخت کند که البته آن قدرها زیاد نیست.

محرومیت سطح دو

در صورتی که پس از سپری شدن مدت محرومیت سطح یک، مجدد نمرات منفی راننده به ۲۵ برسد، باز با توقیف گواهینامه روبرو هستیم که این بار مدت زمان بیشتری را به خود اختصاص داده و به ۶ ماه محرومیت از رانندگی منجر می شود. در این مورد هم برای آزاد کردن گواهینامه پس از سپری شدن ۶ ماه، باید جریمه ریالی آن پرداخت شود.

محرومیت سطح سه

در قالب محرومیت شماره سه، با شرایطی روبرو هستیم که راننده متخلف، محرومیت سطح دو را پشت سر گذاشته و دوباره پس از دریافت گواهینامه و حق رانندگی، مجموعه نمرات منفی او به ۲۰ می رسد. در این صورت برای مدت یک سال با باطل شدن گواهینامه خود روبرو شده و باید پس از سپری شدن این مدت، به جز واریز جریمه، مجدد در کلاس های رانندگی شرکت کرده و گواهینامه جدید دریافت کند.

اعتراض به جریمه نمره منفی گواهینامه

ممکن است شما به نمره منفی ثبت شده برای گواهینامه خود اعتراض داشته و مدعی باشید که مرتکب تخلفات رانندگی که منجر به این امتیاز منفی می شوند، نشده باشید. در این صورت باید برای اعتراض به یکی از مراکز اجرائیات تخلفات راهنمایی و رانندگی مراجعه کرده و اعتراض خود را ثبت کنید.

نحوه پاک کردن نمره منفی گواهینامه

در صورتی که در بازه زمانی ۶ ماهه (و در مرحله سوم ۱ ساله) پس از ثبت آخرین تخلف رانندگی که در جدول بالا وجود دارد، مرتکب هیچ تخلفی که مشمول نمره منفی می شود نشده باشید، نمرات منفی گواهینامه ثبت شده برای شما پاک خواهد شد.