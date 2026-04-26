جدیدترین جنگنده چین با نام «کوسه آبی» + عکس و جزئیات
جت جنگنده چند منظوره و رادارگریز J-۳۵ چین به شکل رسمی «کوسه آبی»(Blue Shark) نام گرفت. این جنگنده به زودی وارد مرحله اولیه خدمت میشود و قابلیت رادارگریزی را به عملیات رو به گسترش ناوهای هواپیمابر میآورد.
جنگنده J-۳۵ که رقیب مستقیم F-۳۵C ایالات متحده است، قابلیت رادارگریزی دارد و برای پرواز از ناو هواپیمابر طراحی شده است.
با این اتفاق، چین رسماً دومین جنگنده رادارگریز تقریباً یا کاملاً عملیاتی را در کنار J-۲۰ در اختیار دارد. این امر چین را در کنار ایالات متحده به تنها کشورهایی تبدیل میکند که این قابلیت را دارند.
جنگنده J-۳۵ یک هواپیمای تک سرنشین و چند منظوره است، به این معنی که میتواند در صورت لزوم ماموریتهای رزمی هوایی و ضربتی را انجام دهد. در اصل، این هواپیما به نیروی دریایی چین این قابلیت را میدهد که از طریق یک ناو هواپیمابر بجنگد.
این اقدام جدا از جنبه برندسازی با این نام جدید، احتمالاً نشان میدهد که J-۳۵ اکنون از مرحله نمونه اولیه خود به استقرار واقعی در نیروی دریایی ارتش آزادیبخش خلق چین در حال گذار است.
نام آن همچنین با قراردادهای موجود برای نیروی دریایی ارتش چین که همگی مبتنی بر کوسه هستند، مطابقت دارد. برای نمونه، جنگنده J-۱۵ «کوسه پرنده» و جنگنده J-۱۵D «کوسه برقی» نامیده میشوند.
«کوسه آبی» ظهور میکند
این نام که رسماً توسط شرکت هواپیماسازی شنیانگ(Shenyang) فاش شد، اکنون شایعات مربوط به نمایشگاه هوایی ژوهای(Zhuhai) در نوامبر ۲۰۲۴ در مورد این نام را تأیید میکند. همچنین گزارشهای مربوط به این لقب را که حداقل از سال ۲۰۲۲ منتشر شده است، تأیید میکند.
خود این هواپیما از زمان اولین پرواز آزمایشی رسمی خود در اکتبر ۲۰۱۲، راه درازی را پیموده است. طراحیهای مجدد، موتورهای بهتر و بهبود پنهانکاری و رادارگریزی و آیرودینامیک، در اولین آزمایش پرتاب منجنیقی آن در سال ۲۰۲۱ به اوج خود رسید.
این هواپیما که در ابتدا برای استفاده نیروی هوایی ارتش چین طراحی شده بود، انواعی نیز برای استفاده در خشکی با نام J-۳۵A دارد. نوع حامل آن شامل بسیاری از ویژگیهای لازم برای این نقش، از جمله بالهای تاشو و ارابه فرود بسیار تقویتشده است.
این جنگنده همچنین دارای قلاب بازدارنده و میله پرتاب منجنیقی برای استفاده در مدرنترین ناوهای هواپیمابر چین مانند فوجیان(Fujian) است. البته قابلیت پنهانکاری و رادارگریزی ادعایی J-۳۵ برای چین اهمیت بیشتری دارد.
این هواپیما دارای محفظههای داخلی سلاح و یک بدنه زاویهدار برای کاهش سطح مقطع راداری تا حد امکان است. این هواپیما همچنین به همین دلایل دارای سطوح موتور پنهان (مجراهای مارپیچ) است.
طبق گزارشها، J-۳۵ همچنین از قابلیت حمل سلاح بسیار انعطافپذیری برخوردار است. این جنگنده میتواند ترکیبی از موشکها یا بمبها را داخل خود حمل کند، اما در صورت لزوم میتواند مهمات را به صورت خارجی در ۶ نقطه نصب کند.
این شامل برخی از پیشرفتهترین موشکهای چین مانند PL-۱۵ و PL-۲۱ میشود. برد رزمی گزارش شده برای آن حدود ۱۲۰۰ کیلومتر و حداکثر وزن برخاست آن حدود ۳۰ هزار کیلوگرم است.
جنگندهای که هنوز کاملاً عملیاتی نشده است
با در نظر گرفتن همه این موارد، اکنون میدانیم که «کوسه آبی» قادر به پرواز است، در تعداد کم ساخته شده و روی ناوهای هواپیمابر آزمایش شده است. با این حال، هنوز به وضعیت کاملاً عملیاتی نرسیده است.
در تجارت، این به عنوان تولید اولیه با نرخ پایین یا به اختصار LRIP شناخته میشود. این بدان معناست که چین اکنون بر ساخت تعداد کافی از آنها برای آموزش خلبانان، آزمایش سیستمها و رفع هرگونه مشکل در طراحی تمرکز دارد.
این جنگنده هنوز برای تولید انبوه آماده نیست، اما احتمالاً خیلی زود این اتفاق خواهد افتاد، البته به شرطی که بتوانند روی یک موتور ایدهآل برای هواپیما به توافق برسند. این یکی از مشکلات اصلی آن برای سالها بوده و انواع مختلفی از موتور روی آن آزمایش شدهاند.