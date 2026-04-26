دکتر علی احسان شهبازی، عضو هیأت علمی گروه انگل‌شناسی و قارچ‌شناسی پزشکی و مدیر گروه علوم پایه دانشکده علوم پزشکی ساوه، با اشاره به روند موفق کنترل این بیماری در کشور گفت: ایران طی سال‌های اخیر وارد مرحله «پسابومی» مالاریا شده است و در صورت تداوم اقدامات کنترلی، احتمال دریافت گواهی رسمی حذف مالاریا از سوی سازمان جهانی بهداشت در سال‌های آینده وجود دارد.

وی اظهار کرد: روز جهانی مالاریا هر ساله در ۲۵ آوریل با هدف افزایش آگاهی عمومی درباره بیماری مالاریا، تقویت برنامه‌های پیشگیری و کنترل و یادآوری تلاش‌های جهانی برای ریشه‌کنی این بیماری گرامی داشته می‌شود. وی با اشاره به شعار روز جهانی مالاریا در سال ۲۰۲۶ افزود: این شعار بر نقش دولت‌ها، نظام‌های سلامت و مشارکت مردم در برداشتن گام‌های نهایی برای پایان دادن به مالاریا تأکید دارد. شهبازی با بیان اینکه مالاریا یک بیماری عفونی انگلی است که توسط انگل پلاسمودیوم (Plasmodium) ایجاد می‌شود، گفت: این بیماری عمدتاً از طریق نیش پشه ماده آنوفل آلوده به انسان منتقل می‌شود و همچنان یکی از چالش‌های مهم سلامت در بسیاری از مناطق گرمسیری جهان به شمار می‌رود.

وی ادامه داد: پشه‌های ناقل مالاریا بیشتر در ساعات شب و اوایل غروب فعال هستند و انتقال بیماری عمدتا از طریق گزش این پشه‌ها رخ می‌دهد، هرچند در موارد نادر انتقال از طریق خون آلوده یا از مادر به جنین نیز مشاهده شده است.

عضو هیأت علمی دانشکده علوم پزشکی ساوه درباره علائم بیماری گفت: علائم مالاریا معمولا بین ۴ تا ۱۰ روز پس از گزش پشه آلوده ظاهر می‌شود. تب و لرز، سردرد، دردهای عضلانی، خستگی، تهوع، استفراغ و در برخی موارد کم‌خونی از مهم‌ترین نشانه‌های این بیماری هستند.

به گفته وی، در موارد شدید، عوارضی مانند نارسایی کلیه، تشنج، کما و حتی مرگ ممکن است رخ دهد.

وی همچنین به گروه‌های در معرض خطر اشاره کرد و افزود: کودکان خردسال، زنان باردار، افراد دارای ضعف سیستم ایمنی و افرادی که به مناطق آلوده سفر می‌کنند بیشتر در معرض ابتلا قرار دارند.

شهبازی با تأکید بر اهمیت پیشگیری از مالاریا گفت: استفاده از پشه‌بند در زمان خواب، به‌کارگیری مواد دورکننده حشرات مانند فرآورده‌های حاوی DEET یا پیکاریدین، پوشیدن لباس‌های آستین‌بلند در ساعات فعالیت پشه‌ها و نصب توری بر پنجره‌ها و درها از مهم‌ترین اقدامات پیشگیرانه است.

وی افزود: مسافرانی که قصد سفر به مناطق آلوده دارند باید پیش از سفر با پزشک مشورت کنند تا در صورت نیاز، داروهای پیشگیرانه دریافت کنند.

این عضو هیأت علمی درباره وضعیت مالاریا در ایران خاطرنشان کرد: مالاریا در گذشته یکی از بیماری‌های مهم در مناطق جنوب و شرق کشور، به‌ویژه استان‌های سیستان و بلوچستان، هرمزگان و جنوب کرمان بود؛ اما با اجرای برنامه‌های ملی کنترل بیماری، میزان بروز آن تا حدود قابل توجهی کاهش یافته است.

وی ادامه داد: امروز بیشتر موارد شناسایی‌شده در کشور وارداتی هستند و انتقال بومی تقریباً متوقف شده است. به همین دلیل ایران در آستانه حذف کامل مالاریا قرار دارد.

شهبازی همچنین به نقش نظام سلامت در کنترل بیماری اشاره کرد و گفت: پزشکان در پایش و مدیریت مقاومت دارویی و کارشناسان مراقبت سلامت و بهورزان در بیماریابی فعال و شناسایی موارد وارداتی از کشورهای همسایه نقش کلیدی ایفا می‌کنند.

براساس گزارش وبدا، وی در پایان تأکید کرد: آگاهی عمومی، رعایت اصول پیشگیری و مراجعه سریع به مراکز درمانی در صورت مشاهده علائم مشکوک از عوامل اصلی جلوگیری از گسترش بیماری است و می‌تواند مسیر حذف کامل مالاریا در کشور را هموار کند.

