خشم جهان اسلام علیه سرود قاری کویتی بر ضد ایران + فیلم
کد خبر : 1777776
مشاری العفاسی، قاری کویتی که پیشتر با حمایت از داعش در زمان جنگ سوریه و حمایت از آمریکا در تجاوز علیه ایران جنجال آفریده بود حالا با خواندن سرودی علیه ایران خشم مسلمانان را دوباره برانگیخته است. سرود او علیه ایران «تبت یدی ایران» نام دارد؛ یعنی بریده باد دستان ایران. او چندی قبل هم توییت ضدایرانی ترامپ را با مضمون «به زودی درهای جهنم به روی ایران باز میشود» بازنشر کرده بود که همان اقدام موجب حذف تلاوتهایش از چند سایت قرآنی و خشم گسترده مسلمانان شده بود.