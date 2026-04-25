دنباله‌دار C/2025 R3 PanSTARRS پیش از رسیدن به نزدیک‌ترین فاصله‌اش به زمین در روز ۲۶ آوریل، همچنان درخشان‌تر می‌شود و می‌توان پرواز آن را بین خورشید و زمین از طریق چشمان یک فضاپیمای در حال چرخش تماشا کرد.

به گفته ناسا، دنباله‌دار PanSTARRS که در روز ۱۹ آوریل از نزدیک‌ترین گذر خود به خورشید در طول حضیض خورشیدی جان سالم به در برد، اکنون در مسیر رسیدن به نزدیک‌ترین فاصله خود تا زمین است. این دنباله‌دار در روز ۲۶ آوریل کمی بیش از ۷۲ میلیون کیلومتر از سیاره ما فاصله خواهد گرفت.

این دنباله‌دار سرگردان یخی اکنون به میدان دید «تاج‌نگار طیف‌سنجی و زاویه بزرگ»(LASCO) رو به خورشید وارد شده که روی «رصدخانه خورشیدی و هلیوسفری»(SOHO) نصب شده است و روش بی‌نظیری را برای دنبال کردن سفر این دنباله‌دار به ما ارائه می‌دهد.

دنباله‌دار در روزهای آینده مسیری را از ربع بالایی سمت راست تا نیمه پایینی میدان دید تاج‌نگار LASCO طی خواهد کرد، زیرا رصدخانه SOHO با یک نقطه دید بی‌وقفه در فاصله ۱.۵ میلیون کیلومتری از زمین در نقطه لاگرانژ ۱ - نقطه‌ای با پایداری گرانشی بین سیاره ما و خورشید - نظاره‌گر خواهد بود.

