قیمت انواع روغن اعلام شد؛ یک بطری ۸۱۰ گرمی چند؟

علیرضا شریفی افزود: بنابر آمار در زمان برقراری ارز ترجیحی متوسط مصرف ماهانه روغن نباتی ۱۷۰ تا ۱۸۰ هزارتن بود که این میانگین در نیمه دوم و در آستانه نوروز و ماه رمضان افزایش و برعکس در فصول گرم سال کاهش می یابد.

به گفته وی، با حذف ارز ترجیحی همانند انتظارات و پیش بینی های قبلی سرانه مصرف کاهش پیدا کرده است، اما آماری در این ارتباط نداریم که حذف ارز چه اثری بر مصرف گذاشته است و این امر نیازمند گذشت زمان و بررسی آماری در مدت زمان طولانی است.

شریفی با اشاره به وضعیت عرضه روغن نباتی بیان کرد: توزیع روغن نباتی نسبت به گذشته کمتر است و این امر ارتباطی به کاهش تقاضا ندارد، بلکه تولید بدلیل کاهش واردات روغن خام نسبت به مدت مشابه سال قبل، تنزل یافته است و به عبارتی از آبان سال گذشته به بعد با کاهش واردات روغن خام مواجه بودیم که همین امر منجر به کاهش تولید شده است، اما آمار و اطلاعات نشان می دهد که اخیرا میزان کوتاژ های واردات روغن خام، قدری افزایش یافته و پیش بینی می شود از اواخر اردیبهشت اختلاف چندانی بین عرضه و تقاضا نداشته باشیم.

این مقام مسئول درباره آخرین وضعیت قیمت روغن در بازار بیان کرد: قیمت روغن نباتی با توجه به مولفه های نرخ ارز، سایر عوامل بهای تمام شده، تسعیر ارز در محاسبات حقوق گمرکی و مالیات بر ارزش افزوده تغییر پیدا می کند. گفتنی است امسال مبنای تاثیر نرخ ارز هزینه های گمرکی و مالیات بر ارزش افزوده از ۲۸.۵۰۰ به ۱۳۳ هزارتومان رسید، یک درصد حقوق گمرکی به ۴ درصد افزایش یافت، نرخ تخصیصی ارز روغن نباتی از ۱۱۲ هزار و ۵۰۰ تومان به بیش از ۱۴۱ هزارتومان و روغن خام از تنی ۱۳۲۰ دلار به ۱۴۳۰ تا ۱۴۴۰ دلار رسید، همچنین عوامل بهای تمام شده روغن نباتی همچون کارتن، بسته بندی، دستمزد، سربار و هزینه های تشکیلاتی و اداری افزایش قابل ملاحظه ای داشت، درحالیکه ما تنها ۱۶ درصد افزایش قیمت روغن برای مصرف کننده داشتیم.

وی قیمت هر بطری روغن ۸۱۰ گرمی آفتابگردان معمولی را ۲۸۱ هزار و ۹۰۰ تومان، هر بطری ۸۱۰ گرمی مخلوط ۲۸۳ هزار و ۸۰ تومان، هر بطری روغن ۸۱۰ گرمی سرخ کردنی کم چرب را ۲۹۸ هزار و ۹۴۰ تومان و هرحلب ۵ کیلویی دارای امگا را یک میلیون و ۹۲۰ هزار و ۷۲۰ تومان اعلام کرد.

دبیر انجمن روغن نباتی با اشاره به شرایط تولید و عرضه روغن نباتی گفت: آمارها نشان می دهد در هفته های آتی اختلاف عرضه و تقاضا بدلیل افزایش واردات کاهش یابد.گفتنی است سال گذشته ۲ میلیون و ۱۴۰ هزارتن روغن در کشور تولید شد که نسبت به سال قبلش حدود ۹ درصد افزایش داشته است.

