۰۵ / ۰۲ / ۱۴۰۵ - ۱۶:۲۸:۱۷

رئیس امور جهانیِ بانک گلدمن ساکس: کشورهای عربی معتقدند که در جنگ ژئوپلیتیکی آمریکا زودتر از ایران تسلیم می‌شود + فیلم

آمریکا فکر می‌کند با محاصره، روزانه ۴۵۰ میلیون دلار از ذخایر ایران تحلیل می‌رود و آن‌ها را به زانو در می‌آورد تا تسلیم شود. ایرانی‌ها هم دقیقاً همین فکر را می‌کنند؛ آن‌ها با فعالیت‌های اقتصادی مختلفی دارند که با آن اموراتشان را می‌گذرانند و شرط بسته‌اند که اگر زمان را طولانی کنند و از آستانهٔ کمبود سوخت هواپیما عبور کنند، در نهایت آمریکا تسلیم می‌شود. نکته این است که همهٔ دولت‌های عربی فکر می‌کنند ایرانی‌ها صبر بسیار بیشتری در این مورد نسبت به آمریکا دارند و آستانهٔ تحمل آن‌ها بالاتر از هر کسی است.