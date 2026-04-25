برد پیت و سرباز سابق ارتش آمریکا پس از سقوط هواپیما
پارامونت پیکچرز اولین پیشنمایش فیلم «قلب هیولا» به کارگردانی دیوید آیر و با بازی برد پیت را در گردهمایی سالانه سینماداران و استودیوهای هالیوودی رونمایی کرد.
«قلب هیولا» درباره یک سرباز سابق نیروهای ویژه ارتش است که پس از سقوط هواپیما در طبیعت وحشی آلاسکا، همراه با سگش برای بقا میجنگد. آیر کارگردان آمریکایی، این پروژه را بر اساس فیلمنامهای از کامرون الکساندر کارگردانی ساخته است.
پیشنمایش «قلب هیولا» بر پیوند بین پیت و سگ رزمیاش (به سگی گفته میشود که در نیروهای نظامی آموزش دیده و در عملیاتهای جنگی به کار گرفته میشود) تمرکز دارد. پیت پس از سقوط هواپیما به سگ اطمینان میدهد: میخواهم به خانه برسانمت. فقط مجبوریم این کار را به روش سخت انجام بدیم.
این پیشنمایش همچنین لحظات ترسناکی را نشان میداد، وقتی پیت و سگش از رودخانهای عبور میکنند، تلاش پیت برای جلوگیری از افتادن سگ باعث میشود خودش به درون آب بیفتد. در صحنههای دیگر، این دو با حیوانات وحشی روبرو میشوند.
این فیلم که یک پروژه خاص برای پیت ۶۱ ساله به شمار میرود، در دل طبیعت بکر آلاسکا روایت میشود، جایی که شخصیت اصلی با چالشهای مرگبار روبهرو است. پیت در بخشی از «قلب هیولا» میگوید: نمیگذارم اینجا بمیری.
تهیهکنندگان فیلم شامل ریچارد ریموند، دیمین شزل و اولیویا همیلتون (زوج هالیوودی)، خود آیر و همچنین پیت میگردد. از دیگران بازیگران این اثر میتوان به جی. کی. سیمونز و آنا لمبه اشاره کرد.
سیمونز که برای نقشآفرینی در «ویپلش» جوایز اسکار و گلدنگلوب را از آن خود کرد، از برجستهترین بازیگران هالیوود محسوب میشود. از دیگر نقشهای قابلتوجه او میتوان به حضور در فیلمهای «مرد عنکبوتی»، «بالا در آسمان»، «جونو» و سریال «اوز» از شبکه اِچبیاو اشاره کرد.
لمبه بازیگر کانادایی، نخستین بار در سال ۲۰۱۸ با فیلم «گریزلیها» به شهرت رسید و بابت این نقش در سال ۲۰۱۹ نامزد جایزه اسکرین کانادا برای بهترین بازیگر نقش مکمل زن شد. لمبه پس از این موفقیت، در مجموعههای تلویزیونی متعددی ظاهر شد؛ از جمله «تریکستر» (۲۰۲۰)، «کینگزتاون» (۲۰۲۱-۲۰۲۲)، «تری پاینز» (۲۰۲۲)، «آلاسکا دیلی» (۲۰۲۳) و نقش مکمل در فصل چهارم «کارآگاه حقیقی: سرزمین شب» در کنار جودی فاستر.
در «قلب هیولا» سیمون که با اجرای درخشان و سختگیرانهاش در «ویپلش» (ساخته شزل) به نمادی از «استادی بیرحم» تبدیل شد، این بار در مقابل پیت، ستارهای کاریزماتیک که دو جایزه اسکار و دو جایزه گلدنگلوب در کارنامه دارد، قرار میگیرد.
این ترکیب میتواند شیمی جذابی میان استادی مقتدر و سربازی کهنهکار رقم بزند؛ تقابلی که هم ظرفیت تنش دارد و هم فرصتی برای نمایش بازیهای پرقدرت این دو بازیگر. آیر آخرین بار سال گذشته فیلم اکشن «مرد کارگر» با بازی جیسون استاتهام را کارگردانی کرد و پیشتر در سال ۲۰۱۴ پیت را در فیلم «خشم» کارگردانی کرده بود. این اثر بیش از ٢٠٠ میلیون دلار در باکس آفیس جهانی فروخت و بهعنوان بهترین فیلم آیر شناخته شد.
از دیگر آثار مهم این کارگردان ۵٧ ساله میتوان به «روزگار خشن»، «سلاطین خیابان»، «پایان کشیک» و «زنبوردار» اشاره کرد.
پیت سال گذشته در فیلم مسابقهای «اف۱» به کارگردانی جوزف کوشینسکی بازی کرد که چهار نامزدی اسکار گرفت. او همچنین اخیراً با جورج کلونی در فیلم کمدی اکشن «گرگها»، محصول اپل تیوی+ همکاری کرد که توسط جان واتس کارگردانی شد. برخی از دیگر فیلمهای پیت شامل «بابیلون»، «قطار سریعالسیر» و «بهسوی ستارگان»، «حرامزادههای لعنتی» و «روزی روزگاری در هالیوود» است.