یک سریال محبوب دوباره به تلویزیون آمد
«شرلوک» یک مجموعه تلویزیونی بریتانیایی است که داستان آن به روزشده داستانهای کارآگاهی شرلوک هولمز اثر آرتور کانن دویل است.
«شرلوک» توسط استیون موفات و مارک گاتیس ساخته شده است و در آن بندیکت کامبربچ در نقش شرلوک هولمز و مارتین فریمن در نقش دکتر جان واتسون ایفای نقش میکنند.
مجموعه «شرلوک» به عنوان یکی از بهترین آثار تلویزیونی در ژانر جنایی شناخته میشود. در مجموعه «شرلوک» در لندن قرن بیست و یکم، دکتر واتسون، پزشک سابق ارتش، خود را در یک آپارتمان با شرلوک هلمز، کارآگاهی عجیب و غریب میبیند که در حل جنایات مهارت دارد. آنها به زودی همراه با هم معمای غیرعادیترین پروندهها را حل میکنند و … .
مجموعه «شرلوک» هر شب ساعت ۲۱ پخش و در ساعات ۵ و ۱۲ از شبکه تماشا بازپخش میشود.