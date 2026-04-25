خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
عبیدی
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

یک سریال محبوب دوباره به تلویزیون آمد

یک سریال محبوب دوباره به تلویزیون آمد
کد خبر : 1777597
لینک کوتاه کپی شد.

مجموعه «شرلوک» ساخته ستیون موفات و مارک گاتیس هر شب ساعت ۲۱ از شبکه تماشا پخش می‌شود.

«شرلوک» یک مجموعه تلویزیونی بریتانیایی است که داستان آن به روزشده داستان‌های کارآگاهی شرلوک هولمز اثر آرتور کانن دویل است. این مجموعه هر شب ساعت ۲۱ از شبکه تماشا پخش می شود.

«شرلوک» توسط استیون موفات و مارک گاتیس ساخته شده‌ است و در آن بندیکت کامبربچ در نقش شرلوک هولمز و مارتین فریمن در نقش دکتر جان واتسون ایفای نقش می‌کنند.

مجموعه «شرلوک» به عنوان یکی از بهترین آثار تلویزیونی در ژانر جنایی شناخته می‌شود. در مجموعه «شرلوک» در لندن قرن بیست و یکم، دکتر واتسون، پزشک سابق ارتش، خود را در یک آپارتمان با شرلوک هلمز، کارآگاهی عجیب و غریب می‌بیند که در حل جنایات مهارت دارد. آن‌ها به زودی همراه با هم معمای غیرعادی‌ترین پرونده‌ها را حل می‌کنند و … .

مجموعه «شرلوک» هر شب ساعت ۲۱ پخش و در ساعات ۵ و ۱۲ از شبکه تماشا بازپخش می‌شود.

یک سریال محبوب دوباره به تلویزیون آمد

منبع ايسنا
انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
ارسال نظر
پارسیان
بانک ملی
انزلی
ایران کیش
کرمان خودرو
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

