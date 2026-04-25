چرا سرگیجه را باید جدی گرفت؟
اگر تاکنون احساس سرگیجه را تجربه کردهاید یا حس میکنید اتاق در حال چرخیدن است (که به آن ورتیگو میگویند)، شاید احساس شما فقط حسی گذرا نباشد و نشانهای از ابتلا به بیماری باشد.
این پژوهش شامل ۷۰۸ پرستار در یک بیمارستان بزرگ بود که به رهبری تونگشیانگ دیاو از دانشگاه پکن انجام شد. شرکتکنندگان به سه گروه تقسیم شدند؛ کسانی که سردرد نداشتند، افرادی که میگرن داشتند و آنانی که انواع سردردهای دیگر را تجربه میکردند. پژوهشگران میخواستند بدانند که آیا سرگیجه و ورتیگو در افراد مبتلا به میگرن، شایع است یا خیر.
نتایج این پژوهش، ارتباط واضحی بین سرگیجه و میگرن را نشان داد و نزدیک به ۲۹ درصد از شرکتکنندگان نوعی سردرد گزارش کردند و ۱۳ نیز گفتند که میگرن دارند. از کل افراد حاضر در پژوهش، ۲۳۵ نفر گفتند که سرگیجه یا ورتیگو را تجربه کردهاند.
نکته قابل توجه این بود که افراد مبتلا به ورتیگو تقریبا سه برابر بیشتر احتمال داشت که میگرن یا سردردهای دیگر داشته باشند. کسانی که سرگیجه مکرر داشتند، بیش از هشت برابر بیشتر در معرض خطر ابتلا به میگرن بودند.
چرا این مورد مهم است؟
میگرن، موردی فراتر از سردردهای شدید است و میتواند موجب درد ضرباندار، حالت تهوع و حساسیت شدید به نور یا صدا شود. برای بسیاری از افراد، میگرن مانع کار، زندگی اجتماعی و خواب میشود. تشخیص علائم اولیه - مانند سرگیجه - میتواند به پزشکان کمک کند تا میگرن را سریعتر تشخیص دهند و درمان را زودتر آغاز کنند.
این پژوهش، بهطور خاص، نوع خاصی از میگرن به نام «میگرن دهلیزی» (vestibular migraine) را برجسته کرد که بر تعادل تاثیر میگذارد. افراد مبتلا به «میگرن دهلیزی» ممکن است همیشه درد معمول در سر نداشته باشند و در عوض، اغلب دچار سرگیجه یا احساس چرخش شوند. این علائم میتواند گیجکننده باشد و گاهی با شرایط دیگر مانند مشکلات گوش داخلی یا اضطراب اشتباه گرفته شود.
زنگ خطر؛ سابقه خانوادگی ابتلا به میگرن
نتایج این پژوهش نشان میدهد، پزشکان باید سرگیجه و ورتیگو را جدیتر بگیرند، بهخصوص زمانی که بیماران از سردرد یا سابقه خانوادگی میگرن نیز گزارش میدهند. برای افرادی که این علائم را اغلب تجربه میکنند، ممکن است زمان آن رسیده باشد که با یک ارائهدهنده مراقبتهای بهداشتی صحبت کنند.
درمان زودهنگام میتواند به مدیریت بهتر علائم و کاهش تعداد و شدت حملات میگرنی آینده کمک کند.
تشخیص زودتر و بهبود کیفیت زندگی بیماران
درک ارتباط بین سرگیجه، ورتیگو و میگرن همچنین میتواند کیفیت زندگی بیماران را بهبود بخشد. این امر به بیماران و پزشکان دیدگاه واضحتری نسبت به آنچه ممکن است در حال وقوع باشد و چگونگی مقابله با آن میدهد. درمان علت اصلی، به جای صرفا علائم، کلید تسکین طولانیمدت است.
بر اساس گزارش سایت نوریج، این نتایج به ما یادآوری میکند که علائمی مانند سرگیجه همیشه بیضرر نیستند. آنها میتوانند نشاندهنده مشکلات جدیتری مانند میگرن باشند. بنابراین، اگر اغلب احساس سرگیجه یا ورتیگو را تجربه میکنید، آن را نادیده نگیرید. دریافت تشخیص صحیح در مراحل اولیه میتواند تفاوت بزرگی در سلامت و کیفیت زندگی شما ایجاد کند.