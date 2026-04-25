قیمت جدید کالاهای اساسی در بازار؛ برنج ایرانی کیلویی چند به دست مصرف کننده می رسد؟

رضا کنگری با بیان اینکه کمبودی در عرضه کالاهای اساسی نداریم، افزود: نوسانات قیمت کالاها در بازار ناشی از تورم سالانه، افزایش حقوق و دستمزد و حمل و نقل است که همه ساله این امر در بازار رخ می دهد.

به گفته وی اکنون مشکلی در تامین کالا نداریم به طوریکه کالاها از زنجیره تامین بنادر، عمده فروشی و خرده فروشی ها روند عادی خود را طی می کند و رصدهای روزانه از بازار در حال انجام است که براین اساس مشکلی در بحث تامین کالا و معیشت خانوار وجود ندارد.

کنگری با اشاره به شرایط عادی روند تامین کالا در بازار بیان کرد: قیمت کنونی هرکیلو برنج ایرانی در عمده فروشی ها ۲۹۰ تا ۴۶۰ هزارتومان، برنج پاکستانی ۱۷۰ تا ۲۶۰ هزارتومان و هندی ۱۸۵ تا ۲۱۵ هزارتومان است که با احتساب ۱۵ درصد سود به دست مصرف کننده نهایی می رسد.

رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی با بیان اینکه قیمت حبوبات نوسان چشمگیری نسبت به سال قبل نداشته است، افزود: بنابر آمار قیمت روغن نسبت به سال گذشته ۱۶ درصد افزایش قیمت داشته است که متناسب با حقوق و دستمزد است، اما در خصوص حبوبات به سبب دپوی مناسب کالا و عرضه بار قدیم بصورت رقابتی نوسانی در بازار وجود ندارد.

وی قیمت هرکیلو شکر در بنکداری ها را ۹۰ تا ۹۵ هزارتومان اعلام کرد و گفت: با توجه به آنکه افزایش قیمت شکر مصوب نشده است، کارخانه ها کالای خود را به صورت گسترده عرضه نمی کنند و قیمت های فعلی تابع عرضه و تقاضاست.

