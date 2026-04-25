او که مدتی در بخش مراقبت‌های ویژه تحت درمان بود، پس از بهبود نسبی و خروج از بیمارستان در برابر خبرنگاران ظاهر شد و درباره وضعیت سلامتی خود توضیح داد. منابع پزشکی اعلام کرده‌اند که حال عمومی او رو به بهبود است و روند درمان به‌خوبی پیش رفته است۰

اما آنچه بیش از وضعیت جسمی او توجه رسانه‌ها را جلب کرد، اظهارات صریح و غیرمنتظره‌اش درباره تقسیم دارایی‌ها بود. این هنرمند سرشناس اعلام کرد که تصمیم گرفته تمام میراث خود را به دولت واگذار کند و هیچ سهمی برای فرزندانش در نظر نگیرد. او با لحنی تند گفت: «به هیچ‌کس حتی یک قران هم نمی‌دهم. همه را به دولت می‌سپارم.»

او در ادامه توضیح داد که این تصمیم را به دلیل برخی رفتار‌ها و اختلافات خانوادگی اتخاذ کرده است. به گفته او، عملکرد برخی از نزدیکان باعث شده دیگران نیز متضرر شوند. وی تأکید کرد که ثروتش را خود به دست آورده و حق دارد درباره آن هر تصمیمی بگیرد.

تاتلیسس همچنین افزود که فرزندانش پیش‌تر نیز از نام و اعتبار او بهره‌مند شده‌اند و فرصت‌های زیادی در اختیار داشته‌اند، اما به گفته او «از این موقعیت‌ها به‌درستی استفاده نکرده‌اند». او این موضوع را نوعی میراث معنوی دانست که ارزش آن کمتر از دارایی مالی نیست.

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که روابط او با برخی از فرزندانش، از جمله احمد تاتلیسس و دیلان، در سال‌های اخیر پرتنش بوده است. گزارش‌ها حاکی از آن است که اختلافات میان اعضای خانواده حتی به مراجع قضایی نیز کشیده شده و چندین بار به تیتر رسانه‌ها تبدیل شده است.

کارشناسان حوزه رسانه و فرهنگ معتقدند چنین تصمیم‌هایی در میان چهره‌های مشهور، اغلب بازتابی از تنش‌های خانوادگی و تلاش برای اعمال کنترل بر میراث شخصی است. در عین حال، برخی نیز این اظهارات را واکنشی احساسی می‌دانند که ممکن است در آینده تغییر کند.

در مجموع، تصمیم اعلام‌شده از سوی این خواننده مطرح، نه‌تنها خانواده او را در موقعیتی حساس قرار داده، بلکه موجی از واکنش‌ها را در افکار عمومی نیز به همراه داشته است. هنوز مشخص نیست که این تصمیم به‌صورت رسمی ثبت و اجرایی خواهد شد یا در آینده دستخوش تغییر می‌شود، اما در حال حاضر به یکی از خبر‌های داغ دنیای سرگرمی ترکیه تبدیل شده است.

منبع اقتصاد24

