قیمت سکه پارسیان امروز شنبه ۵ اردیبهشت ۱۴۰۵ + جدول

قیمت سکه پارسیان امروز شنبه ۵ اردیبهشت ۱۴۰۵ در انواع سوت با عیار ۷۵۰ را در جدول زیر مشاهده کنید. سوت واحد اندازه گیری جرم طلا بوده و یک گرم =۱۰۰۰ میلی‌گرم = ۱۰۰۰ سوت است، لذا هر سوت برابر است با یک هزارم گرم.

بروزرسانی:شنبه ۵ اردیبهشت

سکه پارسیان (سوت)

قیمت (ریال)

سکه پارسیان ۰/۱۰۰

21,050,000

سکه پارسیان ۰/۲۰۰

38,600,000

سکه پارسیان ۰/۳۰۰

56,150,000

سکه پارسیان ۰/۴۰۰

73,700,000

سکه پارسیان ۰/۵۰۰

91,250,000

سکه پارسیان ۰/۶۰۰

108,800,000

سکه پارسیان ۰/۷۰۰

126,350,000

سکه پارسیان ۰/۸۰۰

143,900,000

سکه پارسیان ۰/۹۰۰

161,400,000

سکه پارسیان ۱/۰۰۰

180,500,000

سکه پارسیان ۱/۱۰۰

198,000,000

سکه پارسیان ۱/۲۰۰

215,600,000

سکه پارسیان ۱/۳۰۰

233,100,000

سکه پارسیان ۱/۴۰۰

250,600,000

سکه پارسیان ۱/۵۰۰

268,200,000
