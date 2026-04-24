خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
عبیدی
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

عواقب جنگ با ایران برای جهان، به قیمت پلاستیک هم رسید

عواقب جنگ با ایران برای جهان، به قیمت پلاستیک هم رسید
کد خبر : 1777307
لینک کوتاه کپی شد.

نشریه آتلانتیک در گزارشی آورده است: ️منتظر افزایش قیمت پلاستیک باشید.

این نشریه نوشت: جنگ ایران می‌تواند هزینه مصرف‌کنندگان قطعات خودرو، اسباب‌بازی‌ها، پوشاک و موارد دیگر را افزایش دهد.️قیمت مواد اولیه پلاستیک مانند پلی‌اتیلن و پلی‌پروپیلن به‌شدت افزایش یافته؛ به‌طوری‌که این افزایش قیمت‌ها به صنایع مختلف (از بسته‌بندی و لوازم خانگی گرفته تا تجهیزات پزشکی) سرایت کرده و در نهایت هزینه‌ها در سراسر زنجیره تأمین به مصرف‌کنندگان منتقل می‌شود.

 

منبع آخرین خبر
انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
پارسیان
بانک ملی
انزلی
ایران کیش
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار

دانلود آهنگ جدید