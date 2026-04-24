شلوغ‌ترین شهر جهان کجاست؟

جاکارتا پایتخت اندونزی در آخرین آمار رسمی سازمان ملل جایگاه شلوغ‌ترین شهر جهان را از توکیو ربود و حالا سرپناه ۴۲ میلیون نفر است.

در آخرین روزهای سال گذشته میلادی، سازمان ملل متحد فهرست شلوغ‌ترین شهرهای جهان را به‌روزرسانی کرد که بر این اساس، جاکارتا پایتخت اندونزی صدرنشبن فهرست لقب گرفت. پیش‌تر توکیو پایتخت ژاپن این مقام را در اختیار داشت که در پایان سال ۲۰۲۵ به رده سوم سقوط کرد.

 در این فهرست داکا پایتخت بنگلادش با ۳۷ میلیون نفر جمعیت دومین شهر شلوغ جهان است و آمار جمعیت توکیو از ۳۷ میلیون سال ۲۰۱۸ به ۳۳ میلیون نفر کاهش یافته است. دهلی‌نو پایتخت هند و شانگهای پایتخت اقتصادی چین هم به ترتیب در رده‌های چهارم و پنجم ایستاده‌اند.

بر اساس تازه‌ترین آمارهای سازمان ملل، کمی بیش از ۵۰ درصد جمعیت ۸.۲ میلیارد نفری دنیا در شهرها زندگی می‌کنند؛ رقمی که در سال ۱۹۵۰ حدود ۲۰ درصد از جمعیت ۲.۵ میلیاردی جهان بود. انتظار می‌رود تا سال ۲۰۵۰ آمار شهرنشینان جهان به حدود ۷۰ درصد برسد.

تا پایان سال ۲۰۲۵ تقریباً ۳۳ شهر با بیش از ۱۰ میلیون جمعیت در سراسر دنیا وجود دارند که نسبت به هشت شهر ۱۰ میلیونی سال ۱۹۷۵ بیش از چهار برابر شده است. از ۱۰ شهر پرجمعیت دنیا فقط یکی خارج از قاره آسیاست؛ قاهره پایتخت مصر.

پارسیان
بانک ملی
انزلی
ایران کیش
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
