جاکارتا پایتخت اندونزی در آخرین آمار رسمی سازمان ملل جایگاه شلوغ‌ترین شهر جهان را از توکیو ربود و حالا سرپناه ۴۲ میلیون نفر است.

در آخرین روزهای سال گذشته میلادی، سازمان ملل متحد فهرست شلوغ‌ترین شهرهای جهان را به‌روزرسانی کرد که بر این اساس، جاکارتا پایتخت اندونزی صدرنشبن فهرست لقب گرفت. پیش‌تر توکیو پایتخت ژاپن این مقام را در اختیار داشت که در پایان سال ۲۰۲۵ به رده سوم سقوط کرد.

در این فهرست داکا پایتخت بنگلادش با ۳۷ میلیون نفر جمعیت دومین شهر شلوغ جهان است و آمار جمعیت توکیو از ۳۷ میلیون سال ۲۰۱۸ به ۳۳ میلیون نفر کاهش یافته است. دهلی‌نو پایتخت هند و شانگهای پایتخت اقتصادی چین هم به ترتیب در رده‌های چهارم و پنجم ایستاده‌اند.