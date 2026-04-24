جزئیات مهم درباره تعرفه های جدید پزشکی و پوشش بیمه های آن

دکتر سید سجاد رضوی درباره تعرفه‌های پزشکی در سال جاری گفت: در تعرفه‌های «فنی» و «حرفه‌ای» به جدایی در نظر گرفته می‌شود. جزء حرفه‌ای حدود ۳۵ درصد افزایش یافته و افزایش جزء فنی نیز مطابق با تورم و تغییر ارزیابی برخی تجهیزات و کالاهای پزشکی است.

او درباره انجام شده در رابطه با عدالت بین‌رشته‌ها در تعیین تعرفه‌ها اظهار کرد: همچنین تغییراتی در کتاب تعرفه‌ها رخ داده و تلاش می‌کنیم که در عدالت بین‌رشته‌های اعمالی تا رشته‌هایی مانند اطفال و اصلاح داخلی انجام شود.

معاونت بهداشتی درباره پوشش بیمه‌ای و تعریف تعرفه‌ها در سامانه‌ها گفت: هر تعرفه‌ای که هیئت‌دولت در مراکز دولتی تحت پوشش بیمه قرار دارد، باشد. زمانی که تعرفه مورد نظر دولت قرار می‌گیرد به طور حتم در مراکز دولتی نیز تحت پوشش قرار می‌گیرد. در مراکزی که طرف قرارداد بیمه‌ها هستند نیز تعرفه‌ها تحت پوشش بیمه هستند.

