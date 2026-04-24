گردن درد را با تغذیه مهار کنید! | اقداماتی برای کاهش درد

به گفته یک کارشناس تغذیه، برای کاهش دردگردن باید از غذاها و مکمل های ضدالتهاب و ترمیم‌کننده‌های طبیعی اعصاب استفاده کرد. ویتامین‌های گروه B و ویتامین D۳ بسیار حیاتی هستند و کمبود این ویتامین ها می‌تواند حساسیت گیرنده‌های درد را افزایش دهد و دردهای مزمن دیسک را تشدید کند.

مسعود فیروزکوهی، مشاور تغذیه و رژیم های غذایی و درمانی می گوید: وقتی دیسک گردن به مرحله‌ای می‌رسد که به دست فشار می‌آورد با یک وضعیت «التهابی-مکانیکی» روبرو هستیم یعنی هم فشار فیزیکی وجود دارد و هم مواد شیمیایی التهاب زا اطراف عصب را فرا گرفته‌اند.

برای کاهش این فشار از انجام حرکاتی که سر را به مدت طولانی در وضعیت رو به جلو قرار می‌دهد به شدت پرهیز کنید. هر ۲۰ دقیقه یک بار وضعیت نشستن خود را تغییر دهید و از تمرینات ایزومتریک گردن (فشار ملایم سر به دست بدون حرکت گردن) برای تقویت عضلات عمقی استفاده کنید.

بهترین وضعیت برای خوابیدن به پشت با یک بالش است که قوس گردن را کاملا پر کند اما سر را خیلی بالا نیاورد. اگر به پهلو می‌خوابید، ارتفاع بالش باید دقیقا به اندازه فاصله شانه تا گوش باشد تا ستون فقرات در یک خط مستقیم باقی بماند. از خوابیدن روی شکم که باعث چرخش شدید گردن می‌شود، جدا خودداری کنید.

اصلاح تغذیه به منظور کاهش درد و التهاب

برای کاهش دردهای گردن و مهار آن باید سبک خورد و خوراک را تغییر دهید و بیشتر از غذاهایی استفاده کنید که خاصیت ضدالتهاب و بازسازی کننده اعصاب دارند. کاهش سیگنال‌های درد و کمک به ترمیم بافت‌های آسیب‌دیده دو هدفی است که باید با اصلاح سبک تغدیه به آن دست یافت.

برای کاهش دردگردن باید از غذاها یا مکمل های ضدالتهاب و ترمیم‌کننده‌های طبیعی اعصاب استفاده کرد. از ترمیم کننده های طبیعی اعصاب، ویتامین‌های گروه B و ویتامین D۳ بسیار حیاتی هستند و کمبود این ویتامین ها می‌تواند حساسیت گیرنده‌های درد را افزایش دهد و دردهای مزمن دیسک را تشدید کند.

همچنین کلاژن نوع دو که در عصاره استخوان یا مکمل‌های تخصصی یافت می‌شود می‌تواند به هیدراته ماندن دیسک که جنبه غضروفی دارد، کمک کند. مصرف بیش از حد گوشت قرمز، شکر سفید و آردهای تصفیه‌شده می تواند به شدت بدن را در حالت التهابی قرار دهد و مهم است که رژیم غذایی به سمت قلیایی شدن برود.

مصرف روزانه آب لیموترش تازه، سبزیجات سبز تیره مانند کلم بروکلی و اسفناج، استفاده از روغن زیتون خاصیت ضد اسیدی دارند و می توانند محیط شیمیایی اطراف دیسک را آرام کنند.

اقدامات موثر جهت کاهش دردهای گردن

دیسک های گردن برای حفظ خاصیت ارتجاعی خود به آب نیاز دارند. کم‌آبی بدن باعث نازک شدن دیسک‌ها و افزایش سایش مهره‌ها روی هم می‌شود. نوشیدن حداقل ۸ لیوان آب در روز برای بیماران دچار التهاب دیسک و دردهای گردن یک ضرورت درمانی و نه فقط یک توصیه عمومی است.

از طرفی استرس باعث انقباض ناخودآگاه عضلات ذوزنقه‌ای گردن می‌شود. این انقباض فضای بین مهره‌ای را کمتر کرده و فشار روی دیسک را دوچندان می‌کند. تمرینات تنفس دیافراگمی هم می‌تواند به شل شدن این عضلات کمک کند.

تکنیک دیگر برای کاهش دردهای گردن استفاده از گرما و سرما درمانی هوشمند است. در لحظاتی که درد به صورت حاد باعث تیر کشیدن ناگهانی در دست می شود، استفاده از کمپرس سرد به مدت ۱۵ دقیقه روی ناحیه خروج عصب در کنار گردن می‌تواند التهاب را کاهش کند. اما برای رفع خشکی صبحگاهی گردن، دوش آب گرم یا کیسه آب گرم برای افزایش جریان خون و دفع اسید لاکتیک از عضلات موثرتر است.

در فیزیوتراپی به صورت علمی اقدامات یاد شده در بالا انجام می شود. اگر در خانه توصیه ها را به درستی انجام دهید به نتایج مقبولی در کاهش درد خواهید رسید.

