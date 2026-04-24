در این دستورالعمل، با استفاده از تکنیک «بلانچ» کردن لوبیاها، علاوه بر حفظ رنگ سبز و جذاب آن‌ها، طعم اصیل و تازگی این خوراک را دوچندان خواهیم کرد. اگر به دنبال یک خوراک مقوی و متفاوت برای وعده ناهار یا شام هستید، این دستور مجلسی بهترین گزینه است.

مواد لازم

لوبیا سبز: ۳۵۰ گرم

گوشت: ۴۰۰ گرم

پیاز: ۱ عدد بزرگ

هویج: ۳ عدد

سیب‌زمینی: ۲ عدد کوچک

رب گوجه‌فرنگی: ۲ قاشق غذاخوری (یا پوره گوجه)

آلوی خورشتی: ۵ عدد

زعفران دم‌کرده: ۱ قاشق غذاخوری

زردچوبه: ۱ قاشق چای‌خوری

پودر فلفل سیاه: ۱/۲ قاشق چای‌خوری

دارچین: ۱/۲ قاشق چای‌خوری

نمک: به میزان لازم

طرز تهیه

پیاز نگینی را در قابلمه تفت دهید تا سبک شود.

سپس گوشت‌های خرد شده را اضافه کرده و پس از تغییر رنگ، زردچوبه، فلفل سیاه و رب گوجه‌فرنگی را افزوده و کمی تفت دهید تا خامی آن‌ها گرفته شود.

در نهایت ۵ لیوان آب جوش اضافه کرده و اجازه دهید گوشت تا ۸۰ درصد بپزد.

لوبیاهای خرد شده (به طول ۳ سانت) را در آب در حال جوش حاوی کمی نمک به مدت ۲ دقیقه بجوشانید، سپس بلافاصله در آب و یخ بریزید تا پخت آن‌ها متوقف شده و رنگشان تثبیت شود. به این کار بلانچ کردن گفته می شود که رنگ طبیعی و سبز لوبیا را حفظ می کند.

پس از پخت ۸۰ درصدی گوشت، نمک، دارچین، آلوها و لوبیاهای بلانچ شده را اضافه کنید.

هویج‌های حلقه‌شده را نیز جداگانه کمی تفت داده و به خوراک بیفزایید.

اجازه دهید حدود ۲۰ دقیقه بپزد، سپس سیب‌زمینی‌های خرد شده را اضافه کرده و ۲۰ دقیقه دیگر زمان دهید تا خوراک کاملاً جا بیفتد.

در انتها زعفران را اضافه کرده و با نان سرو کنید. نوش جان!

منبع همشهری آنلاین

