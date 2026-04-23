همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

چطور با هوش مصنوعی یاد بگیریم و تقلب نکنیم؟

برخی نگرانند که استفاده از ابزارهای هوش مصنوعی در کلاس درس منجر به تقلب بیشتر و کاهش مهارت‌های خواندن و نوشتن شود. اما در حالی که جنبه‌های نگران‌کننده‌ای وجود دارد، مزایای آن بسیار بیشتر است و به جای ممنوعیت، باید به دانش‌آموزان یاد داد چطور از هوش مصنوعی به درستی استفاده کنند.

بیشتر مردم هنوز از چت‌جی‌پی‌تی مثل گوگل استفاده می‌کنند. اما این ابزارها بسیار قوی‌تر از یک موتور جستجو هستند و می‌توانند نقش همکلاسی یا معلم را در کمک به شکل‌دهی ایده‌ها ایفا کنند. به جای اینکه هوش مصنوعی مقاله را بنویسد، می‌تواند چندین استدلال برای حمایت از ادعاهای دانش‌آموز تولید کند. ابزارهایی مثل پرپلکسیتی حتی لینک منابع را هم در اختیار دانش‌آموز می‌گذارند تا خودش اعتبار آنها را بررسی کند.

همچنین دانش‌آموزان می‌توانند از هوش مصنوعی به عنوان یک ویرایشگر استفاده کنند. آنها می‌توانند نوشته خود را به ابزار هوش مصنوعی بدهند و از آن بخواهند وضوح و سازگاری زبان و ساختار را نقد کند. این کار تقلب نیست؛ مثل استفاده از ماشین حساب در کلاس ریاضی است. نادیده گرفتن هوش مصنوعی فقط به دانش‌آموزان آسیب می‌زند.

برای بسیاری از دانش‌آموزان، مشکل بیان ایده‌ها نیست، بلکه تبدیل آن ایده‌ها به کلمات است. ابزارهای تبدیل گفتار به نوشتار که توسط هوش مصنوعی پشتیبانی می‌شوند، به دانش‌آموزان اجازه می‌دهند ایده‌های خود را بگویند و هوش مصنوعی آنها را به متن تبدیل کند. این ابزارها فراتر از دیکته ساده هستند و می‌توانند پیشنهاد واژه، راهنمایی تلفظ و بازخورد زنده ارائه دهند.

این ابزارها به ویژه برای دانش‌آموزان با مشکلات یادگیری مانند نارساخوانی یا دیسلکسیا (اختلالی در خواندن و نوشتن) و همچنین برای زبان‌آموزان انگلیسی بسیار مفید هستند. آنها می‌توانند بدون نگرانی از املا و نوشتن، روی ایده‌های خود تمرکز کنند.

در پایان باید توجه داشت که ابزارهای هوش مصنوعی در دسترس هستند و دانش‌آموزان از آنها استفاده می‌کنند. معلمان باید سریعاً وارد عمل شوند و به دانش‌آموزان یاد دهند چطور به طور مؤثر و قابل قبول از هوش مصنوعی استفاده کنند. اولین قدم این است که به معلمان زمان بدهیم تا خودشان با این فناوری آزمایش کنند.

 

منبع شفقنا
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

