قیمت دلار و یورو امروز پنجشنبه ۳ اردیبهشت ۱۴۰۵ + جدول
قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارزها امروز پنجشنبه ۳ اردیبهشت را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید. لازم به ذکر است که این نرخها قیمت بازار آزاد است (بجز دلار که نرخ بازار مبادله ارزی است) و با نرخ ارز سهمیهای متفاوت است.
بروزرسانی قیمت ارزها:پنجشنبه ۳ اردیبهشت
ارز
قیمت (ریال)
دلار (صرافی بانک ملی)
1,159,911
دلار (بازار آزاد)
1,549,900
یورو (صرافی بانک ملی)
1,359,759
یورو (بازار آزاد)
1,811,600
درهم امارات
422,120
پوند انگلیس
2,091,700
لیر ترکیه
34,600
فرانک سوئیس
1,973,600
یوان چین
226,800
ین ژاپن
|971,420
وون کره جنوبی
1,049
دلار کانادا
1,132,600
دلار استرالیا
1,107,200
دلار نیوزیلند
910,000
دلار سنگاپور
1,212,900
روپیه هند
16,470
روپیه پاکستان
5,586
دینار عراق
1,206
پوند سوریه
13,398
افغانی
24,160
کرون دانمارک
242,500
کرون سوئد
167,800
کرون نروژ
166,000
ریال عربستان
413,680
ریال قطر
440,600
ریال عمان
4,024,500
دینار کویت
5,052,055
دینار بحرین
4,103,900
رینگیت مالزی
391,300
بات تایلند
47,890
دلار هنگ کنگ
197,900
روبل روسیه
20,620
منات آذربایجان
911,970
درام ارمنستان
4,490
لاری گرجستان
576,600
سوم قرقیزستان
17,730
سامانی تاجیکستان
166,300
منات ترکمنستان
441,600