مشکل سرویس بهداشتی در آمریکا برای جام جهانی!
مقامات نیویورک و نیوجرسی نسبت به کمبود شدید سرویسهای بهداشتی عمومی پیش از میزبانی جام جهانی ۲۰۲۶ هشدار دادند.
کمبود سرویسهای بهداشتی جدیدترین نگرانی مسئولان آمریکایی برای جام جهانی ۲۰۲۶ است. بر اساس گزارشها، در حال حاضر تنها یک توالت عمومی به ازای هر ۸.۵۰۰ شهروند وجود دارد و این در شرایطی است که پیشبینی میشود ۱.۲ میلیون هوادار در طول مسابقات وارد این ایالتها شوند.
قانونگذاران خاطرنشان میکنند که حتی در روزهای عادی نیز این نسبت برای ساکنان محلی چالشبرانگیز است، چه برسد به زمان برگزاری جام جهانی.
هفته گذشته، شورای شهر نیویورک طرحی را ارائه کرد که از مسئولان شهری میخواهد یک برنامه رسمی برای گسترش دسترسی به سرویسهای بهداشتی پیش از جام جهانی ۲۰۲۶ تدوین کند. اعضای شورا اشاره کردند که مکانهای پرطرفداری چون پارک برایانت در حال حاضر با صفهای طولانی مواجه هستند و افزایش تعداد هواداران فوتبال به احتمال زیاد سیستم موجود را از کار خواهد انداخت.
جام جهانی ۲۰۲۶ از ۱۱ ژوئن تا ۱۹ ژوئیه در ایالات متحده، مکزیک و کانادا برگزار خواهد شد. در دیدار افتتاحیه این دوره از رقابتها مکزیک در ورزشگاه آزتک به مصاف آفریقای جنوبی خواهد رفت.