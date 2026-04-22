ترامپ دیشب با انتشار پستی در شبکه اجتماعی خود اعلام کرد که آتش بس با ایران را تا زمان مشخص شدن نتایج گفتگوها تمدید کرده است.

کسب اطلاع از منابع مختلف حاکیست که ایران درخواستی برای تمدید آتش‌بس نداده بود و اعلام ترامپ مبنی بر تمدید آتش بس، آنهم بدون اعلام هیچگونه زمانی برای این موضوع چند معنا می‌تواند داشته باشد:

یک معنای نخست این است که ترامپ در جنگ شکست خورده و تمام سناریوهای ممکن را در طول جنگ نیز آزموده و بررسی کرده بود. ترامپ می‌داند که از طریق جنگ به هیچ دستاوردی نمی‌رسد بنابراین بهترین راه ممکن برای خودش را خروج از جنگ می‌داند. چرا که حتی اگر با تصمیمی احمقانه به جنگ ادامه دهد، دستاوردی نخواهد داشت.

اگرچه جنگ برای آمریکا دستاوردی نخواهد داشت، اما احتمال فریب بودن هرچیزی، از جمله تمدید آتش بس را نباید از سوی ترامپ دور از ذهن نگاه داشت. ممکن است ترامپ ادعای تمدید آتش بس کند اما پس از آن همین دولت تروریست آمریکا و یا سگ هار منطقه ای او یعنی اسرائیل به ترور دست بزنند.

کسب اطلاع تسنیم حاکیست که این گزینه حتما مد نظر مسولان ایرانی هست و ایران این موضوع را دست کم نمی‌گیرد.

یک احتمال دیگر، خروج آمریکا از جنگ و ماندن اسرائیل در این جنگ به بهانه نقض آتش بس در لبنان است! با این حال پیش از این به آمریکایی‌ها هشدار داده شده است که آمریکا نمی‌تواند به صورت یک جانبه از جنگ بگریزد و اسرائیل را در نبرد نگهدارد.

ادامه محاصره دریایی به معنای ادامه تخاصم است؛ ایران تا زمان ادامه محاصره دریایی حداقل تنگه هرمز را بازگشایی نخواهد کرد و در صورت نیاز به زور محاصره را خواهد شکست.

آمریکا به دنبال ادامه‌ی سایه جنگ و تعلیق اقتصاد و سیاست در ایران است؛ آمریکا تصور می‌کند که اوضاع همانند پسا جنگ 12 روزه است. با این حال برهه فعلی یک تفاوت اساسی دارد و آن کنترل ایران بر تنگه هرمز است. اگر آمریکا بخواهد سایه جنگ را نگهدارد، باید تنگه هرمز را نیز کاملا بسته شده در نظر بگیرد.