اگر به دنبال یک روش ساده، کم‌هزینه و مؤثر برای آبرسانی پوست هستید، ماسک عسل و آلوئه‌ورا یکی از بهترین انتخاب‌هاست.

ترکیبی که هم از نظر علمی و هم تجربی، می‌تواند به شادابی، لطافت و سلامت پوست کمک کند.

چرا پوست به آبرسانی نیاز دارد؟

کم‌آبی پوست یکی از اصلی‌ترین دلایل موارد زیر است:

کدر شدن چهره

ایجاد چین‌وچروک زودرس

حساسیت و التهاب

آبرسانی صحیح باعث می‌شود سد دفاعی پوست تقویت شود و ظاهر آن شاداب‌تر و جوان‌تر به نظر برسد.

عسل؛ مرطوب‌کننده طبیعی و قوی

عسل یک «جاذب رطوبت» طبیعی است، یعنی می‌تواند آب را به پوست جذب کرده و در آن نگه دارد. این ویژگی باعث می‌شود پوست نرم‌تر و لطیف‌تر شود.

همچنین عسل دارای خواص:

ضدباکتری

ضدالتهاب

و آنتی‌اکسیدانی

است که می‌تواند به کاهش التهاب، آکنه و حتی ترمیم پوست کمک کند

آلوئه‌ورا؛ بمب آبرسان و تسکین‌دهنده

ژل آلوئه‌ورا حدود ۹۸٪ آب دارد و به همین دلیل یکی از بهترین مواد طبیعی برای آبرسانی عمیق پوست محسوب می‌شود.

این گیاه علاوه بر رطوبت‌رسانی:

التهاب را کاهش می‌دهد

پوست را آرام می‌کند

و به ترمیم آسیب‌های پوستی کمک می‌کند

چرا ترکیب این دو فوق‌العاده است؟

وقتی عسل و آلوئه‌ورا با هم ترکیب می‌شوند:

آلوئه‌ورا پوست را آبرسانی می‌کند

عسل رطوبت را در پوست «قفل» می‌کند

در نتیجه، پوست هم عمیقاً هیدراته می‌شود و هم رطوبت خود را حفظ می‌کند. این ترکیب همچنین می‌تواند قرمزی، التهاب و خشکی را کاهش دهد

طرز تهیه ماسک آبرسان

مواد لازم:

۱ قاشق غذاخوری ژل آلوئه‌ورا

نصف تا ۱ قاشق غذاخوری عسل

روش استفاده:

مواد را مخلوط کنید و روی پوست تمیز بمالید.

۱۵ تا ۲۰ دقیقه صبر کنید و سپس با آب ولرم بشویید.

برای چه نوع پوستی مناسب است؟

پوست خشک: بسیار عالی

پوست حساس: آرام‌بخش و مناسب

پوست چرب: سبک و بدون ایجاد چربی اضافه

چند بار در هفته؟

۲ تا ۳ بار در هفته برای بهترین نتیجه توصیه می‌شود.

نکته مهم

قبل از استفاده، حتماً تست حساسیت روی بخش کوچکی از پوست انجام دهید.

هرچند این ترکیب طبیعی است، اما پوست هر فرد واکنش متفاوتی دارد.

منبع همشهری آنلاین

انتهای پیام/