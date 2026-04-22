متفاوت ترین دوچرخه برقی در سوئیس رونمایی شد

اگر تصور می‌کنید دوچرخه‌ها دیگر چیز تازه‌ای برای عرضه ندارند، محصول جدید شرکت سوئیسی ecowerk می‌تواند نظرتان را عوض کند. وسیله‌ای به نام Manta که ترکیبی از دوچرخه، موتورسیکلت و خودروهای کوچک شهری است.

به گزارش نیواطلس، دوچرخه برقی «مانتا» در نگاه اول بیشتر شبیه یک کپسول کوچک متحرک است تا یک دوچرخه معمولی. این وسیله دارای بدنه نیمه‌بسته، شیشه جلو، پنجره‌های جانبی و درهای پارچه‌ای زیپ‌دار است تا راکب را در برابر باد، باران و سرما محافظت کند.

برخلاف خودروهای سه‌چرخه یا چهارچرخ کوچک، مانتا در حالت عادی تنها روی دو چرخ اصلی حرکت می‌کند؛ درست مانند یک دوچرخه معمولی. اما تفاوت بزرگ آن زمانی دیده می‌شود که راکب می‌خواهد توقف کند یا با سرعت بسیار کم حرکت کند. در این حالت، چرخ‌های کمکی کوچکی از دو طرف بدنه بیرون می‌آیند تا تعادل وسیله حفظ شود و احتمال واژگونی کاهش یابد.

سازندگان این سیستم را شبیه «ارابه فرود هواپیما» توصیف می‌کنند. به گفته طراح اصلی پروژه، استفاده روان از این چرخ‌های جانبی نیاز به تمرین دارد و پس از چند ده بار توقف و حرکت، راکب به آن مسلط می‌شود.

بدنه این وسیله از فریم فولادی، صفحات چوبی و پنجره‌های پلی‌کربنات ساخته شده است. همین طراحی باعث شده هم وزن آن کنترل شود و هم مقاومت هوا کاهش یابد؛ موضوعی که در افزایش برد حرکتی بسیار مهم است.

نیروی کمکی مانتا از یک موتور ۵۰۰ واتی تأمین می‌شود که در کنار رکاب‌زدن راکب، سرعت را تا ۲۵ کیلومتر در ساعت در مسیرهای شهری و تا ۴۵ کیلومتر در ساعت در برخی مسیرها افزایش می‌دهد. انرژی این موتور از یک باتری لیتیوم-یونی ۱۵۰۰ وات‌ساعتی تأمین می‌شود.

اما جذاب‌ترین ویژگی مانتا، سقف خورشیدی آن است. پنل‌های خورشیدی نصب‌شده روی سقف می‌توانند در طول روز باتری را شارژ کنند. همچنین راکب می‌تواند مجموعه‌ای از پنل‌های تاشو اضافی را در صندوق عقب حمل کند و هنگام توقف، آن‌ها را باز کرده و برای شارژ بیشتر استفاده کند.

طبق اعلام سازندگان، این وسیله بدون تابش مستقیم خورشید حدود ۱۵۰ کیلومتر برد دارد و در روزهای آفتابی، پنل سقفی می‌تواند تا ۴۰ کیلومتر دیگر به این مسافت اضافه کند. سیستم ترمز احیاکننده نیز هنگام کاهش سرعت، بخشی از انرژی را دوباره به باتری بازمی‌گرداند.

مانتا فقط برای رفت‌وآمد شهری طراحی نشده است. صندلی آن جدا می‌شود و فضای داخلی به تختی کوچک برای خواب تبدیل می‌شود. به همین دلیل، طراح این وسیله دو سال پیش با آن در رقابت خورشیدی طولانی Sun Trip Sahara ۲۰۲۴ از فرانسه تا مراکش و بازگشت شرکت کرد و شب‌ها داخل همان وسیله استراحت می‌کرد.

وزن کلی مانتا حدود ۵۵ کیلوگرم اعلام شده و قیمت آن نزدیک به ۹۸۵۰ فرانک سوئیس است. این محصول نشان می‌دهد آینده حمل‌ونقل شهری شاید نه خودروهای بزرگ، بلکه وسایل کوچک، کم‌مصرف و هوشمند باشد.

