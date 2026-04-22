پیشگیری از سرطان روده بزرگ با چند راهکار ساده و ارزان
دانشمندان دریافتند که فقط ۱۰ دقیقه ورزش میتواند به کاهش پیشرفت سرطان روده بزرگ کمک کند.
نتایج پژوهش جدید نشان داد، حتی دورههای کوتاه ورزش نیز بر کاهش خطر ابتلا به سرطان و تغییر رفتار سلولهای سرطان روده بزرگ تاثیر میگذارند.
دانشمندان از قبل میدانستند که «کمی ورزش بهتر از هیچوقت ورزش نکردن است» و به حفظ سلامت کمک میکند اما اکنون مشخص شده است که شاید فقط ۱۰ دقیقه حرکت در روز، فایدههای بیشتری به همراه داشته باشد.
نتایج پژوهش جدید نشان داد، حتی ورزش با زمان کوتاه و دفعات کم میتواند خطر سرطان را کاهش دهد.
پژوهشگران دریافتند، یک جلسه کوتاه ورزش شدید موجب تغییرات فوری در خون میشود؛ تغییراتی که روی رفتار سلولهای سرطان روده بزرگ در محیط آزمایشگاهی تاثیر گذاشت.
در این تحقیق، ۳۰ بزرگسال دارای اضافهوزن یا مبتلا به چاقی شرکت کردند. از آنان خواسته شد یک جلسه کوتاه فعالیت بدنی شدید به سبک تمرینات اینتروال (HIIT) روی دوچرخه ثابت انجام دهند که حدود ۱۰ دقیقه طول کشید. از شرکتکنندگان، قبل و بلافاصله بعد از تمرین نمونه خون گرفته شد، سپس پژوهشگران بخش مایع خون (سرم) را جدا کردند و آن را در آزمایشگاه روی سلولهای کشتداده شده سرطان روده بزرگ قرار دادند.
نتایج نشان داد که خون بعد از ورزش، موجب تغییرات وسیع در فعالیت ژنها داخل سلولهای سرطانی شد. بهطور خاص، ژنهای مرتبط با ترمیم «دیانای» (DNA) فعالتر شدند، یعنی سلولها توانایی بیشتری برای ترمیم آسیبهای ژنتیکی پیدا کردند. همزمان، تغییرات دیگری نیز مشاهده شد که نشان داد برخی سیگنالهای مربوط به رشد کنترلنشده سلولها (که یکی از ویژگیهای سرطان است) کاهش یافتهاند.
پژوهشگران اظهار کردند که این یافتهها نشان میدهد، حتی یک ورزش کوتاهمدت هم میتواند بهسرعت ترکیب خون را به شکلی تغییر دهد که بر رفتار سلولهای سرطانی حداقل در شرایط کنترلشده آزمایشگاهی تاثیر بگذارد.
با این حال، نتایج به این معنی نیست که ورزش بهطور مستقیم سرطان را درمان یا کاملا از آن پیشگیری میکند، اما سرنخهای مهمی ارائه میدهد که فعالیت بدنی چطور ممکن است در طول زمان خطر سرطان را کاهش دهد. این نتایج با پژوهشهای پیشین همخوانی دارد؛ تحقیقاتی که بارها نشان دادهاند ورزش منظم با کاهش خطر سرطان کولورکتال (سرطان روده بزرگ) همراه است و همینطور تایید میکنند که حتی فعالیت کوتاه و شدید نیز میتواند تاثیرات سلامتی قابلتوجهی داشته باشد.
با این وجود، پژوهشگران تاکید کردند که این نتایج هنوز بهطور مستقیم قابل تعمیم به پیامدهای واقعی سرطان در بدن انسان نیست. آزمایشها روی سلولهای سرطانی در ظروف آزمایشگاهی و نه داخل بدن انسان انجام شده است، همچنین پژوهشگران، خطر سرطان را در بلندمدت بررسی نکردند، بنابراین نمیتوان از آن نتیجه گرفت که دقیقا چه میزان ورزش، در دنیای واقعی چه مقدار خطر سرطان را کم میکند.
با این همه، نتایج این تحقیق کمک میکند بهتر بفهمیم چرا «تحرک داشتن مهم است» و چرا حتی مقدار کم ورزش هم میتواند تفاوت ایجاد کند؛ شاید بیشتر از آنچه تصور میکنیم. این یافتهها برای کسانی که وقت یا توان انجام تمرینهای طولانی را ندارند، خبر امیدوارکنندهای است و یادآوری میکند که هر مقدار فعالیت بدنی، از هیچ فعالیتی بهتر است.
نتایج این تحقیق در نشریه International Journal of Cancer منتشر شده است.