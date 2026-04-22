یافته‌های پژوهشگران در ژورنال Neuropsychopharmacology نشان می‌دهد که نوجوانانی که شروع به مصرف ماری‌جوآنا یا حشیش کرده‌اند، با افزایش سن‌شان، پیشرفت کندتری در مهارت‌های تفکر و حافظه داشته‌اند.

ناتاشا وید، سرپرست این پژوهش و استادیار روانپزشکی در دانشگاه کالیفرنیا-سن دیگو، گفت: «نوجوانی زمان حیاتی برای رشد مغز است و آنچه ما می‌بینیم این است که نوجوانانی که شروع به مصرف حشیش می‌کنند، با همان سرعت همسالان خود پیشرفت نمی‌کنند.»

به گفته او، این تفاوت‌ها ممکن است در ابتدا کوچک به نظر برسند، اما با جمع شدن آنها بر یادگیری، حافظه و عملکرد روزمره تأثیر می‌گذارند.

پژوهشگران برای این بررسی بیش از ۱۱۰۰۰ کودک را از ۹ تا ۱۰ سالگی تا ۱۶ و ۱۷ سالگی پیگیری کردند و هم رشد مغز و هم مصرف مواد آنها را دنبال کردند.

این پژوهشگران مصرف ماری‌جوانا را نه تنها از طریق گزارش‌های شخصی کودکان، بلکه با آزمایش نمونه‌های مو، ادرار و بزاق نیز پیگیری کردند.

نتایج نشان داد نوجوانانی که ماری‌جوانا مصرف می‌کنند، در طول زمان دچار محدودیت رشد و نمو مغزی می‌شوند.

در برخی موارد، مصرف‌کنندگان ماری‌جوانا در جوانی به خوبی - یا حتی بهتر از - دیگران عمل می‌کردند، اما با افزایش سن عقب ماندند. پیشرفت آنها متوقف شد، در حالی که همسالانشان همچنان به پیشرفت خود ادامه دادند.

پژوهشگران همچنین دریافتند که میزان تتراهیدروکانابینول (THC) در نوجوانان با گذشت زمان با اختلال بیشتر حافظه مرتبط است، اما میزان کانابیدیول (CBD) ارتباطی ندارد. THC ترکیب روانگردان و محرک موجود در ماری‌جوانا است، در حالی که CBD محرک نیست.

البته این پژوهشگران می‌گویند این برسی به دلیل طراحی آن نمی‌تواند ارتباط علت و معلولی مستقیمی بین ماری‌جوانا و کند شدن رشد مغز را اثبات کند، بلکه فقط یک همراهی یا ارتباط را نشان می‌دهد.

