قیمت دلار و یورو امروز چهارشنبه ۲ اردیبهشت ۱۴۰۵ + جدول

قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارز‌ها امروز چهارشنبه ۲ اردیبهشت را می‌توانید در جدول زیر مشاهده نمایید. لازم به ذکر است که این نرخ‌ها قیمت بازار آزاد است (بجز دلار که نرخ بازار مبادله ارزی است) و با نرخ ارز سهمیه‌ای متفاوت است.

ارز

قیمت (ریال)

دلار (صرافی بانک ملی)

1,159,911

دلار (بازار آزاد)

1,552,200

یورو (صرافی بانک ملی)

1,359,759

یورو (بازار آزاد)

1,817,800

درهم امارات

422,570

پوند انگلیس

2,096,400

لیر ترکیه

34,600

فرانک سوئیس

1,981,000

یوان چین

227,300

ین ژاپن

 973,010

وون کره جنوبی

1,049

دلار کانادا

1,136,200

دلار استرالیا

1,110,800

دلار نیوزیلند

916,400

دلار سنگاپور

1,214,700

روپیه هند

16,560

روپیه پاکستان

5,571

دینار عراق

1,186

پوند سوریه

13,419

افغانی

24,190

کرون دانمارک

243,200

کرون سوئد

168,600

کرون نروژ

167,100

ریال عربستان

414,310

ریال قطر

426,200

ریال عمان

4,030,400

دینار کویت

5,053,055

دینار بحرین

4,115,500

رینگیت مالزی

392,900

بات تایلند

48,120

دلار هنگ کنگ

198,000

روبل روسیه

20,730

منات آذربایجان

913,370

درام ارمنستان

4,170

لاری گرجستان

577,500

سوم قرقیزستان

17,750

سامانی تاجیکستان

166,200

منات ترکمنستان

442,300
