قیمت دلار و یورو امروز چهارشنبه ۲ اردیبهشت ۱۴۰۵ + جدول
قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارزها امروز چهارشنبه ۲ اردیبهشت را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید. لازم به ذکر است که این نرخها قیمت بازار آزاد است (بجز دلار که نرخ بازار مبادله ارزی است) و با نرخ ارز سهمیهای متفاوت است.
بروزرسانی قیمت ارزها:چهارشنبه ۲ اردیبهشت
ارز
قیمت (ریال)
دلار (صرافی بانک ملی)
1,159,911
دلار (بازار آزاد)
1,552,200
یورو (صرافی بانک ملی)
1,359,759
یورو (بازار آزاد)
1,817,800
درهم امارات
422,570
پوند انگلیس
2,096,400
لیر ترکیه
34,600
فرانک سوئیس
1,981,000
یوان چین
227,300
ین ژاپن
|973,010
وون کره جنوبی
1,049
دلار کانادا
1,136,200
دلار استرالیا
1,110,800
دلار نیوزیلند
916,400
دلار سنگاپور
1,214,700
روپیه هند
16,560
روپیه پاکستان
5,571
دینار عراق
1,186
پوند سوریه
13,419
افغانی
24,190
کرون دانمارک
243,200
کرون سوئد
168,600
کرون نروژ
167,100
ریال عربستان
414,310
ریال قطر
426,200
ریال عمان
4,030,400
دینار کویت
5,053,055
دینار بحرین
4,115,500
رینگیت مالزی
392,900
بات تایلند
48,120
دلار هنگ کنگ
198,000
روبل روسیه
20,730
منات آذربایجان
913,370
درام ارمنستان
4,170
لاری گرجستان
577,500
سوم قرقیزستان
17,750
سامانی تاجیکستان
166,200
منات ترکمنستان
442,300