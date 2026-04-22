قیمت سکه و طلا امروز چهارشنبه ۲ اردیبهشت ۱۴۰۵ + جدول
قیمت سکه و قیمت طلا امروز چهارشنبه ۲ اردیبهشت ۱۴۰۵ را در جدول زیر مشاهده کنید. علاوه بر قیمت سکه امامی، بهار آزادی، گرمی، نیم سکه و ربع سکه میتوانید قیمت مثقال و انس جهانی طلا، طلای آبشده و دست دوم را نیز مشاهده فرمایید.
|
قیمت طلا
|
بروزرسانی: چهارشنبه ۲ اردیبهشت
|
عنوان نرخ
|
قیمت (ریال)
|
طلای 18 عیار / 750
|
172,566,000
|
طلای 18 عیار / 740
|
170,265,000
|
طلای ۲۴ عیار
|
230,085,000
|
طلای دست دوم
|
170,264,720
|
آبشده کمتر از کیلو
|
748,520,000
|
مثقال طلا
|
747,470,000
|انس طلا
|
4,736.10
|
قیمت سکه
|
سکه امامی تک فروشی
|
1,779,900,000
|
سکه بهار آزادی تک فروشی
|
1,715,900,000
|
نیم سکه تک فروشی
|
944,000,000
|
ربع سکه تک فروشی
|
533,000,000
|
سکه گرمی تک فروشی
|
262,000,000
|
تمام سکه (قبل 86)
|
1,710,000,000
|
نیم سکه (قبل 86)
|
870,000,000
|
ربع سکه (قبل 86)
|
460,000,000
|
حباب سکه
|
حباب سکه امامی
|
42,320,000
|
حباب سکه بهار آزادی
|
17,650,000
|
حباب نیم سکه
|
76,520,000
|
حباب ربع سکه
|
98,230,000
|
حباب سکه گرمی
|
47,620,000