اعتراف مجریان شبکه منوتو به تولید محتواهای وایرال شده ایران + فیلم

یکی از مجریان این شبکه گفت: ما گفتیم که جمهوری اسلامی تبلیغات خیلی زیادی در سوشال مدیا، توییتر و تیک تاک و ... برای مخاطب غیر ایرانی می کند و محتوا تولید می‌کند. یک چنل یوتیوب بود که بسته شد، ویدیو با طرح لگو درست می کرد و در آن بیشتر، ترامپ را مسخره می‌کردند و پیروزی جمهوری اسلامی را می گفتند. یک کارهایی می کنند که الان به چشم مجله اکونومیست آمده است. چون این کارها خیلی وایرال و دیده می شود. روزهای قبلی هم من گفتم که جمهوری اسلامی در تبلیغاتش قوی بوده است. این تبلیغات مورد بازدید تعداد زیادی قرار گرفته است.