اگر موقع خوابیدن پنجره را باز میکنید این مطلب را بخوانید
با فرارسیدن فصل بهار، شاید وسوسه شوید که شبها پنجره اتاق خواب را باز بگذارید. اما آیا این کار واقعاً برای سلامتی مفید است؟ آیا تهویه هوای شب میتواند کیفیت خواب را بهبود بخشد؟
مزایای احتمالی خوابیدن با پنجره باز
کارشناسان میگویند باز نگه داشتن پنجره اتاق خواب در طول شب میتواند کیفیت هوای داخل را بهبود بخشد و این موضوع ممکن است خواب و سلامت کلی شما را تحت تاثیر مثبت قرار دهد.
بیشتر تحقیقات انجام شده درباره گردش و کیفیت هوای داخل ساختمان، روی دیاکسید کربن متمرکز بوده است. این گاز همان چیزی است که ما هنگام بازدم خارج میکنیم. سطح بالای دیاکسید کربن در فضای بسته نشان میدهد که هوای تازه به خوبی در حال گردش نیست و احتمالاً آلایندههای دیگری نیز در حال جمع شدن هستند.
تحقیقات علمی درباره تاثیر پنجره باز
بر اساس یک مطالعه در سال ۲۰۲۲، وقتی پنجره و در اتاق خواب هر دو بسته باشند، سطح دیاکسید کربن در طول شب به طور قابل توجهی افزایش مییابد. اما باز نگه داشتن پنجره میتواند این افزایش شدید را خنثی کند و کیفیت خواب را بهبود بخشد.
تحقیقات دیگر نیز نشان دادهاند که افرادی که با پنجره باز میخوابند و سطح دیاکسید کربن پایینتری در اتاق خواب دارند، خواب بهتری گزارش میکنند. همچنین روز بعد خوابآلودگی کمتری دارند و تمرکز بهتری نشان میدهند.
پاول وارگوکی، استاد دانشگاه فنی دانمارک و متخصص کیفیت هوای داخلی، توضیح میدهد: «وقتی باز کردن پنجره آلایندهها را از داخل خارج میکند بدون اینکه آلایندههای بیرون را وارد کند، کیفیت خواب بهبود مییابد.»
نکاتی که قبل از باز کردن پنجره باید بدانید
افرادی که در مناطق با کیفیت هوای ضعیف زندگی میکنند—مانند شهرهای بزرگ یا نزدیک بزرگراهها—باید هنگام خوابیدن با پنجره باز احتیاط کنند، به خصوص اگر مستعد حساسیت هستند.
دکتر برایان کریستمن، استاد دانشگاه واندربیلت و سخنگوی انجمن ریه آمریکا، میگوید: «افراد مبتلا به آسم و آلرژی بینی باید در تصمیمگیری برای باز کردن پنجره در شب دقت بیشتری داشته باشند.»
فصل و شرایط آب و هوایی
زمان سال نیز عامل مهمی است که باید در نظر بگیرید. پنجره باز میتواند دما و رطوبت اتاق را تحت تاثیر قرار دهد. همچنین در تابستان، حشرات ممکن است بدون توری پنجره وارد شوند.
دکتر ماتیاس باسنر، استاد دانشکده پزشکی پرلمن دانشگاه پنسیلوانیا، توضیح میدهد: «با باز کردن پنجره، شما فضای بیرون را به داخل راه میدهید.»
توصیههای عملی برای تهویه بهتر
اگر تصمیم گرفتید پنجره را باز کنید، باسنر پیشنهاد میکند که در اتاق خواب را هم باز بگذارید تا هوا بهتر گردش کند. وارگوکی نیز میگوید که استفاده از دستگاه تصفیه هوا میتواند به فیلتر کردن آلایندهها کمک کند.
به احساس خود در روز بعد توجه کنید—مثلاً اگر خوابآلود هستید یا بینیتان گرفته است—تا بفهمید آیا پنجره باز برای شما مفید است یا خیر.
عوامل دیگر موثر بر کیفیت خواب
دکتر جیمز راولی، مدیر برنامه فلوشیپ طب خواب در مرکز پزشکی دانشگاه راش، یادآوری میکند که عوامل دیگری نیز بر خواب شما تاثیر میگذارند.
«اتاق خواب باید تاریک، خنک و ساکت باشد»، راولی توضیح میدهد. او همچنین توصیه میکند که قبل از خواب از دستگاههای الکترونیکی استفاده نکنید و کاری آرامبخش انجام دهید.
نتیجهگیری
خوابیدن با پنجره باز میتواند برای بسیاری از افراد مفید باشد، به خصوص در مناطقی با هوای پاک. اما این تصمیم باید بر اساس شرایط محیطی، وضعیت سلامتی فردی و فصل سال گرفته شود. بهترین راه این است که آن را امتحان کنید و به واکنش بدن خود توجه کنید.