واقعا مصرف شیرموز خطرناک است؟
در فضای مجازی فراگیر میشود، ادعا می شود خوردن شیرموز اشتباه است چون ترکیب این دو فاسد و باعث بیماری میشود.
در برخی از ویدئوهایی که در فضای مجازی فراگیر میشود، ادعا می شود خوردن شیرموز اشتباه است چون ترکیب این دو فاسد و باعث بیماری میشود. با توجه به این که این روزها نوشیدنیهای سرد خیلی طرفدار دارد، علم این موضوع را تایید میکند؟
علم چنین ادعایی را تأیید نمیکند چون ترکیب شیر و موز نه تنها «فاسد» نمیشود و واکنش شیمیایی خطرناکی ایجاد نمیکند، بلکه در اغلب موارد یک نوشیدنی کاملاً سالم و رایج محسوب میشود. اما چند نکته مهم وجود دارد که باعث شده بعضی افراد تصور کنند این ترکیب مضر است.
آیا ترکیب شیر و موز از نظر علمی مشکل دارد؟
هیچ شواهد علمی وجود ندارد که موز و شیر با هم ترکیب «بد» یا «فاسد» بسازند. موز حاوی فیبر محلول و غیرمحلول است و وقتی با پروتئین شیر مخلوط میشود، قوام غلیظ ایجاد میکند؛ این حالت را برخی اشتباهاً «فساد» تصور میکنند.
در معده همه چیز در نهایت با هم مخلوط میشود، بنابراین جدا خوردن یا با هم خوردن از نظر هضم تفاوت بنیادی ندارد.
پس چرا طب سنتی میگوید شیرموز مضر است؟
در طب سنتی مصرف موز و شیر را به دلیل «طبع سنگین» و احتمال ایجاد احساس خوابآلودگی یا نفخ برای برخی مزاجها مناسب نمیدانند. این موضوع پایه علمی مدرن ندارد، اما ممکن است برخی افراد بر اساس تجربه شخصی با این ترکیب راحت نباشند.
چه زمانی خوردن شیرموز ممکن است مشکل ایجاد کند؟
عدم تحمل لاکتوز؛ هر چیزی با شیر برایشان مشکل ایجاد میکند.
مشکل هضم فیبر بالا؛ موز خیلی رسیده یا مقدار زیاد آن میتواند سنگین باشد.
نوشیدنیهای صنعتی شیرموز؛ ممکن است شکر زیاد، اسانس یا پایدارکننده داشته باشند.