هشدار چشم پزشکان؛ ۹ کاری که هرگز نباید انجام دهید
سلامت چشم چیزی نیست که تا زمان بروز مشکل به آن فکر کنیم. اما با پرهیز از چند عادت ساده میتوان از بسیاری از بیماریها و آسیبهای چشمی در کوتاهمدت و بلندمدت پیشگیری کرد. در ادامه، توصیههای مهم چشمپزشکان را میخوانید.
سلامت چشم برای بسیاری از افراد موضوعی است که معمولاً تا زمان بروز مشکل نادیده گرفته میشود. کاهش بینایی، عفونتها، آسیبها و دیگر مشکلات چشمی رایجاند، بهویژه با افزایش سن. هرچند روشهای درمانی و جراحیهای مختلفی برای این مشکلات وجود دارد، اما پیشگیری همیشه بهتر از درمان است.
خبر خوب این است که با رعایت برخی نکات ساده میتوان از آسیب و عفونت جلوگیری کرد و سلامت چشمها را در طول زمان حفظ نمود. در ادامه، به عادتهایی اشاره میشود که چشمپزشکان خودشان از آنها پرهیز میکنند:
۱. خوابیدن با لنز تماسی
خوابیدن با لنز، بهویژه اگر برای استفاده طولانیمدت طراحی نشده باشد، خطر عفونتهای دردناک و آسیب قرنیه را افزایش میدهد. هنگام خواب، باکتریها روی لنز تکثیر میشوند و میتوانند به مشکلات جدی مانند زخم قرنیه منجر شوند.
۲. خیره شدن طولانیمدت به صفحهنمایش بدون استراحت
نگاه کردن طولانی به گوشی یا لپتاپ از فاصله نزدیک میتواند باعث خستگی چشم و حتی افزایش نزدیکبینی در افراد جوان شود. قانون «۲۰-۲۰-۲۰» توصیه میکند هر ۲۰ دقیقه، ۲۰ ثانیه به نقطهای در فاصله حدود ۶ متری نگاه کنید.
۳. به تعویق انداختن معاینه چشم
معاینه منظم چشم، بهویژه برای افراد دارای بیماریهایی مانند دیابت، ضروری است. برخی مشکلات مانند آسیب شبکیه ممکن است بدون علامت باشند اما در صورت تشخیص زودهنگام قابل کنترلاند.
۴. نادیده گرفتن تغییرات ناگهانی بینایی
دیدن جرقههای نور، لکههای شناور یا سایهای شبیه پرده روی میدان دید میتواند نشانه پارگی یا جداشدگی شبکیه باشد. در چنین مواردی باید فوراً به پزشک مراجعه کرد.
۵. خوابیدن با آرایش چشم
باقی ماندن آرایش روی چشمها میتواند باعث عفونت و اختلال در تولید اشک شود. این موضوع بهویژه برای کسانی که از لنز استفاده میکنند اهمیت بیشتری دارد.
۶. نگاه مستقیم به خورشید
حتی برای چند ثانیه نگاه کردن مستقیم به خورشید، بدون محافظ مناسب، میتواند آسیب دائمی به شبکیه وارد کند. در زمان خورشیدگرفتگی، استفاده از عینکهای مخصوص ضروری است.
۷. سیگار کشیدن یا ویپ کردن
مصرف دخانیات خطر ابتلا به بیماریهای جدی چشمی، از جمله آسیب شبکیه و آبمروارید را افزایش میدهد. همچنین دود میتواند باعث خشکی و التهاب چشم شود.
۸. شستن لنز با آب لولهکشی
آب معمولی میتواند حاوی میکروبهایی باشد که منجر به عفونتهای خطرناک چشم میشوند. لنزها باید فقط با محلول مخصوص تمیز و نگهداری شوند.
۹. رژیم غذایی نامتعادل
رژیم غذایی پرچرب و پرقند خطر بیماریهایی مانند دیابت و فشار خون را افزایش میدهد که میتوانند به آسیبهای جدی چشمی و حتی نابینایی منجر شوند. داشتن رژیم متعادل و فعالیت بدنی منظم به حفظ سلامت چشم کمک میکند.
با رعایت همین توصیههای ساده میتوان تا حد زیادی از مشکلات چشمی پیشگیری کرد. توجه به سلامت چشم نهتنها کیفیت بینایی، بلکه کیفیت زندگی را نیز بهبود میبخشد.