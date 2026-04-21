راز ماندگاری گیاه سینگونیوم را بدانید

برای مراقبت از گیاه سینگونیوم، آن را در مکانی با نور غیر مستقیم، دمای معتدل و رطوبت کافی نگه دارید و خاک را همیشه کمی مرطوب نگه‌دارید.

بهترین روش تکثیر، قلمه‌گیری از ساقه دارای ریشه هوایی، در فصل بهار یا تابستان است. قلمه را در خاک سبک بکارید یا ابتدا در آب ریشه‌دار کنید. پس از ریشه‌زایی، آن را به گلدان بزرگ‌تر منتقل کنید.

تا انتهای مطلب با ما همراه باشید تا به جزئیات روش مراقبت و تکثیر این گیاه اشاره کنیم.

مراقبت و نگهداری از گل سینگونیوم در منزل

داشتن چند گلدان گل در خانه یا ایجاد یک باغچه‌ی آپارتمانی زیبا، علاوه بر زیبایی محیط، نقش مهمی در روحیه، پاکسازی هوا و ایجاد حس طراوت در فضای زندگی دارد. اما پیش از آغاز پرورش گیاهان آپارتمانی، باید با نیازهای گیاه مورد نظر آشنا شویم؛ چرا که این نیازها، عوامل مؤثری مانند شرایط نگهداری، میزان آبیاری، نور، نوع خاک و کوددهی را تعیین می‌کنند.

در این بخش، با شیوه‌های اصولی مراقبت از انواع گیاه سینگونیوم از جمله سینگونیوم مخملی، سبز و بال فرشته، آشنا می‌شویم:

نور مناسب

سینگونیوم به ‌طور طبیعی در مناطق جنگلی و زیر سایه‌ درختان رشد می‌کند؛ از این ‌رو، نور شدید و مستقیم برای آن مضر است. بهترین مکان برای نگهداری از این گیاه در خانه، کنار پنجره‌ای با نور فیلتر شده یا غیر مستقیم است.

در فضای باز و حیاط هم می‌توان آن را کاشت، به شرطی که محل کاشت در سایه بوده و آب ‌و هوای منطقه با شرایط رشد گیاه سازگار باشد.

آبیاری اصولی

سینگونیوم نیاز به آبیاری متوسط دارد. برای تشخیص زمان مناسب آبیاری، کافی است انگشت خود را تا یک بند در خاک فرو ببرید؛ اگر خاک خشک بود، گیاه را آبیاری کنید. علاوه بر آن، استفاده از آب ولرم و بدون کلر (آب مانده) توصیه می‌شود.

در تابستان به دلیل گرما و تبخیر بیشتر، گیاه به آب بیشتری نیاز دارد؛ در حالی که در فصل زمستان، باید دفعات آبیاری کاهش یابد تا گیاه بتواند به حالت استراحت برود و از پوسیدگی ریشه جلوگیری شود.

دمای مناسب

سینگونیوم در دمای معتدل بهترین رشد را دارد. محدوده‌ی دمایی مناسب برای نگهداری این گیاه، بین ۱۵ تا ۲۱ درجه‌ی سانتی‌گراد است.

دمای کمتر از ۱۰ درجه در زمستان یا بیشتر از ۲۸ درجه در تابستان می‌تواند برای آن مضر باشد. بنابراین، تلاش کنید محیط زندگی گیاه همواره در دمایی متعادل قرار داشته باشد.

تأمین رطوبت مورد نیاز

سینگونیوم عاشق رطوبت است. برای تأمین رطوبت مناسب می‌توانید از روش‌های زیر استفاده کنید:

اسپری آب روی برگ‌ها در روزهای گرم

قرار دادن سنگ‌ریزه و آب در زیرگلدانی برای افزایش رطوبت اطراف ریشه

گذاشتن ظرف آب کنار گلدان

استفاده از دستگاه‌های رطوبت ‌ساز خانگی یا بخور سرد

خاک مناسب برای سینگونیوم

بهترین خاک برای سینگونیوم خاکی اسیدی، سبک و با زهکشی بالا است. استفاده از ترکیبی از پیت ‌ماس، پرلیت، خاک برگ و ماسه برای این گیاه بسیار مناسب است.

می‌توانید برای اسیدی‌تر کردن خاک، مقداری تفاله چای خشک ‌شده یا هیومیک اسید به خاک بیفزایید. فراموش نکنید حتماً از گلدانی استفاده کنید که در کف آن سوراخ‌هایی برای خروج آب اضافی وجود داشته باشد.

کوددهی اصولی

برای تقویت رشد سینگونیوم، در فصل رشد (بهار و تابستان) هر ماه یک ‌بار از کودهای کامل مانند کود سه بیست (۲۰-۲۰-۲۰)، کلات آهن یا کودهای ارگانیک خانگی استفاده کنید.

از آبان ‌ماه به بعد و در فصل زمستان، که گیاه وارد دوره استراحت می‌شود، کوددهی را متوقف کرده یا به حداقل برسانید.

انتخاب گلدان مناسب و زمان تعویض آن

گلدان سینگونیوم باید متناسب با اندازه ریشه‌ها باشد و حتماً زهکشی مناسبی داشته باشد. هرگاه مشاهده کردید ریشه‌ها از پایین گلدان خارج شده‌اند، زمان تعویض گلدان فرا رسیده است.

معمولاً هر ۲ سال یک ‌بار نیاز به تعویض گلدان احساس می‌شود.

تکثیر گیاه سینگونیوم با روش قلمه‌گیری

سینگونیوم یکی از گیاهان آپارتمانی زیبا و پرطرفدار است که نگهداری و تکثیر آن در خانه بسیار آسان است. با این حال، هر گیاه روش خاصی برای تکثیر دارد و اگر روش نادرستی برای آن انتخاب شود، ممکن است گیاه جدید ضعیف یا بیمار باشد.

بهترین و مؤثرترین روش برای تکثیر سینگونیوم، قلمه‌گیری و کاشت آن در خاک است. فصل بهار و تابستان، زمان مناسبی برای این کار است؛ چون گیاه در این دوران در حال رشد فعال است.

برای قلمه‌گیری، باید یک ساقه سالم را که دارای ریشه هوایی است انتخاب کرده و حدود ۸ سانتی‌متر از آن را از زیر گره با چاقویی تیز و ضدعفونی‌شده ببرید. بهتر است تنها یک یا دو برگ روی قلمه باقی بماند تا انرژی گیاه صرف ریشه‌زایی شود.

سپس یک گلدان کوچک را با ترکیبی از پرلیت، پیت‌ ماس، ماسه، خاک برگ و کمی شن پر کرده و قلمه را درون خاک قرار دهید، به ‌طوری که حدود یک‌ سوم آن در خاک باشد.

خاک را کاملاً مرطوب کنید و برای حفظ رطوبت، یک کیسه پلاستیکی شفاف روی گلدان بکشید. گلدان را پشت پنجره، در محلی با نور غیر مستقیم آفتاب قرار دهید و روزانه خاک را مرطوب نگه دارید.

حدود ۴۵ روز زمان نیاز است تا قلمه ریشه بزند و پس از چهار ماه می‌توان آن را به گلدان بزرگ‌تری منتقل کرد.

تکثیر گیاه سینگونیوم با روش تقسیم بوته

در گیاهان بالغ و پرپشت می‌توان از روش تقسیم بوته استفاده کرد. در این روش، گیاه از گلدان خارج شده و توده‌های ریشه‌ای آن به چند قسمت تقسیم می‌شود.

هر قسمت جدا شده را می‌توان در گلدانی جداگانه کاشت. این روش بیشتر برای گیاهانی مناسب است که رشد زیادی داشته‌اند و ریشه‌های آن‌ها قابل جدا شدن است.

منبع عصر ایران

انتهای پیام/