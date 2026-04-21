چرا سکته قلبی برای زنان خطرناکتر است؟
آن تصور سادهای که ما از حمله قلبی داریم این است که مردی با درد ناگهانی قفسه سینه خود را گرفته است. این تصویر واقعی، اما ناقص نیز هست. برای بسیاری از زنان، حمله قلبی با آن هشدار دراماتیک از راه نمیرسد. این حمله بیسروصدا و با علائمی رخ میدهد که عادی به نظر میرسند و به راحتی نادیده گرفته میشوند.
این شکاف در درک، علائم حمله قلبی زمان میبرد و در سلامت قلب، زمان میتواند تعیینکننده بقا باشد. علائمی که شبیه «حمله قلبی» نیستند
تفاوت علائم سکته در مردان و زنان
دکتر وینیت بانگا، مدیر مغز و اعصاب بیمارستان فورتیس، توضیح میدهد: علائم حمله قلبی در زنان به دلیل این واقعیت که علائم آنها با علائم کلاسیک حمله قلبی متفاوت است، ناشناخته میماند. در حالی که درد قفسه سینه توسط مردانی احساس میشود که معمولا درد را از طریق بازوی چپ خود احساس میکنند، زنان علائم خفیفتری دارند که شامل احساس خستگی، دل درد، حالت تهوع، مشکلات تنفسی، سرگیجه و درد در پشت یا فک است.
این علائم همیشه با هم ظاهر نمیشوند. یک زن ممکن است روزها احساس خستگی غیرمعمول داشته باشد. دیگری ممکن است هنگام بالا رفتن از پلهها دچار تنگی نفس شود. برخی احساس گرفتگی در فک یا درد مبهم در قسمت بالای کمر میکنند. هیچ یک از این موارد به تنهایی فوری به نظر نمیرسند و خطر همین جاست.
چرا علائم سکته قلبی نادیده گرفته میشوند؟
یک روز شلوغ میتواند علائم هشدار دهنده واقعی را پنهان کند. خستگی اغلب ما را گمراه میکند و مانند کمبود خواب به نظر میرسد. حالت تهوع را نیز با وضعیتی که پس از خوردن چیزی با عجله پیدا میکنیم، اشتباه میگیریم. تنگی نفس مانند کم طاقتی به نظر میرسد. ذهن ابتدا به دنبال توضیحات ساده میگردد و اغلب آنها را پیدا میکند و دیگر توضیحات پیچیده را پیگیری نمیکند.
همچنین یک الگوی عمیقتر در این میان وجود دارد. بسیاری از زنان مراقبت را به تأخیر میاندازند زیرا مسئولیتهای دیگر در اولویت قرار دارند. نگرانیهای مربوط به سلامتی اغلب تا زمانی که علائم شدید شوند، کنار گذاشته میشوند. این تأخیر میتواند یک وضعیت قابل کنترل را به یک وضعیت اضطراری تبدیل کند.
دیگر عامل مهم
دکتر بانگا میگوید: همچنین عاملی وجود دارد که شامل تعصبی میشود که در مطالعات پزشکی در طول سالها وجود داشته است. مطالعات مربوط به مشکلات قلبی عروقی همیشه روی مردان متمرکز بودهاند.. از همین رو این احتمال وجود دارد که کادر پزشکی ناخودآگاه احتمال بیماری قلبی را در بیماران زن، به ویژه زنان جوان، کمتر از حد واقعی تخمین بزند.
برای دههها، تحقیقات درباره بیماریهای قلبی بیشتر بر روی مردان متمرکز بود. این امر ابزارهای تشخیصی، چک لیستهای علائم و حتی کمپینهای آگاهی عمومی را شکل میداد. در نتیجه، بسیاری از زنان خود را در خطر نمیبینند.
پنهان شدن مشکل در رگهای کوچک
همه حملات قلبی ناشی از انسداد شریانهای بزرگ نیستند. زنان بیشتر در معرض ابتلا به بیماریهایی مانند بیماری «ریزرگ کرونری» هستند که در آن رگهای کوچکتر به درستی کار نمیکنند.
آزمایشهای استاندارد ممکن است این بیماریها را تشخیص ندهند. این امر میتواند منجر به تأخیر در تشخیص شود، حتی زمانی که علائم ادامه دارند. همچنین توضیح میدهد که چرا به برخی از زنان گفته میشود که همه چیز طبیعی به نظر میرسد، با وجود اینکه احساس ناخوشی میکنند.
پیشگیری بیسروصداتر، اما قدرتمند
پیشگیری به ندرت فوری به نظر میرسد، اما به مرور زمان مؤثر است. حرکت منظم، حتی پیادهروی سریع به مدت ۳۰ دقیقه در روز، از سلامت قلب پشتیبانی میکند. وعدههای غذایی متعادل با غذاهای فرآوریشده کمتر به کنترل کلسترول و قند خون کمک میکند. معاینات منظم، خطرات خاموشی مانند فشار خون بالا را تشخیص میدهد.
استرس نیز نقش دارد. استرس طولانیمدت میتواند به قلب فشار وارد کند و مدیریت آن از طریق خواب، حرکت یا تمرینات تنفسی ساده میتواند تفاوت ایجاد کند.
دکتر بانگا در پایان میگوید: افزایش آگاهی عمومی در مورد حملات قلبی، انجام تحقیقات مرتبط با جنسیت و تشویق زنان به مراجعه به پزشک میتواند به تشخیص حملات قلبی کمک کند.