کریس کوری-رایت، یک جستجوگر آماتور که با فلزیاب به دنبال اشیاء قدیمی می‌گردد، هنگام جستجو در مزرعه‌ای در منطقه ساری هیلز بریتانیا، مجموعه‌ای از سکه‌های طلا و نقره کشف کرده که قدمت آن‌ها به حدود ۲۰ تا ۶۰ سال پیش از میلاد می‌رسد. او می‌گوید اولین چیزی که از خاک بیرون آورد به نظرش شبیه یک دکمه بود، اما در عین حال شک کرده بود و نمی‌توانست باور کند چنین کشفی واقعی است.

او توضیح می‌دهد که تنها در عرض چند دقیقه، سه سکه دیگر نیز پیدا کرده است. به گفته او، روی یک طرف سکه‌های طلا نقش اسب‌هایی همراه با ستاره، ماه و خورشید دیده می‌شود و طرف دیگر آن‌ها طرحی دارد که شبیه خوشه گندم است، هرچند هنوز مشخص نیست دقیقاً چه چیزی را نشان می‌دهد.

کوری-رایت می‌گوید برای جستجو، مزرعه‌هایی را انتخاب می‌کند که از نظر ظاهر و حس کلی مناسب به نظر برسند و تأکید می‌کند که شخم‌خورده بودن زمین می‌تواند شانس پیدا کردن اشیای باستانی را بسیار بیشتر کند. با این حال، او یادآور می‌شود که افراد پیش از استفاده از فلزیاب باید حتماً از صاحب زمین اجازه بگیرند، زیرا در غیر این صورت ممکن است دچار مشکل شوند (طبق قانون بریتانیا جستجوبا فلزیاب با رعایت برخی شرایط مجاز است).

او می‌گوید هر بار که صدای بوق فلزیاب را می‌شنود، احساس امیدواری می‌کند، زیرا هرگز نمی‌داند قرار است چه چیزی پیدا کند. کشفیات او به مجموعه داده‌هایی افزوده می‌شود که در قالب طرح ثبت اشیای باستانی گردآوری می‌شوند و به باستان‌شناسان کمک می‌کنند تا فعالیت‌های انسانی در مناطقی را که پیش‌تر کم‌اهمیت یا کم‌جمعیت تصور می‌شدند، بهتر درک کنند. طبق قوانین بریتانیا افراد باید هر شیئی را که احتمال می‌دهند گنج باشد، ظرف ۱۴ روز به مسئولان مربوطه گزارش دهند، زیرا در غیر این صورت ممکن است با جریمه سنگین یا حتی مجازات زندان روبه‌رو شوند.

