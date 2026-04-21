از دهان نفس بکشیم بهتر است یا بینی؟
نفس کشیدن شاید کاری ساده و نه چندان با اهمیت به حساب آید. اما نحوه انجام آن، از طریق بینی یا دهان، میتواند به طور متفاوت در شکل دهی به خواب، انرژی و سلامت درازمدت موثر باشد.
بسیاری از مردم تصور میکنند که تنفس دهانی فقط در طول سرماخوردگی یا یک تمرین سخت اتفاق میافتد. اما اگر این کار به یک عادت تبدیل شده باشد، به خصوص در طول خواب، بدون اینکه حتی متوجه آن شوند، چه اتفاقی میافتد؟ این تغییر میتواند اثرات عمیقتری از آنچه انتظار میرود داشته باشد.
عادت پنهانی که اکثر مردم از آن غافل میشوند
تنفس دهانی همیشه آشکار نیست. این اتفاق میتواند در طول روز رخ دهد، اما اغلب در شب رخ میدهد. دهان کمی باز، لبهای خشک در صبح یا بیدار شدن از خواب با تشنگی ممکن است بیضرر به نظر برسد. اما اینها اغلب علائم اولیه یک مشکل هستند.
تنفس مداوم دهانی به خصوص در هنگام خواب غیرطبیعی تلقی میشود و نیاز به ارزیابی و درمان مناسب دارد. به طور خلاصه، بدن برای تنفس از طریق بینی طراحی شده است. وقتی این الگو تغییر میکند، معمولا به دلیلی این اتفاق میافتد.
چرا بینی بیش از آنچه فکر میکنیم اهمیت دارد؟
بینی فقط مجرای عبور هوا نیست. مانند یک فیلتر و تنظیمکننده داخلی عمل میکند. هوا را گرم میکند، رطوبت اضافه میکند و گرد و غبار و میکروبها را قبل از رسیدن به ریهها به دام میاندازد. هنگامی که تنفس به دهان منتقل میشود، تمام این مراحل محافظتی نادیده گرفته میشوند. تنفس از طریق بینی هوا را فیلتر کرده، به عنوان یک مرطوبکننده عمل میکند و از ورود ذرات خارجی به مجاری هوایی جلوگیری میکند.
بدون این سیستم، هوای ورودی به ریهها سردتر، خشکتر و کمتر تمیز است. با گذشت زمان، این میتواند مجاری هوایی را تحریک کرده و سیستم تنفسی را تحت فشار قرار دهد. یک بررسی دقیق توسط موسسه ملی بهداشت آمریکا، یافتههای مشابهی را برجسته میکند و خاطرنشان میکند که چگونه تنفس از طریق بینی مقاومت جریان هوا و تبادل اکسیژن را بهبود میبخشد.
چگونه تنفس دهانی انرژی را تخلیه میکند؟
تنفس دهانی کارایی تبادل اکسیژن را کاهش میدهد. بدن سختتر کار میکند، اما فایده کمتری میبرد. با گذشت زمان، این میتواند منجر به خستگی و تمرکز کم واختلالات تنفسی شود. همچنین ارتباطی با اختلال در چرخه خواب با تنفس دهانی وجود دارد. طبق گفته موسسه ملی قلب، ریه و خون آمریکا، الگوهای تنفسی ضعیف میتوانند اختلالات خواب را بدتر کرده و بر سطح انرژی در طول روز تأثیر بگذارند.
بنابراین خستگی همیشه به مدت زمان خواب فرد مربوط نمیشود. همچنین به این بستگی دارد که بدن در آن مدت چقدر خوب نفس میکشد.
تغییرات کوچک برای تفاوت بزرگ
این عادت قابل برگشت است. اما با آگاهی شروع میشود. علت اصلی باید با دقت شناسایی و درمان شود.
در این بخش از مطلب چند راه حل اساسی برای شروع آورده شده است:
راه هوایی را پاک کنید: گرفتگی بینی ناشی از آلرژی یا مشکلات سینوسی نیاز به درمان مناسب دارد. نادیده گرفتن آن فقط تنفس دهانی را تقویت میکند.
تمرینات تنفسی را اضافه کنید: تمرینهایی مانند پرانایاما وجود دارند که به آموزش مجدد بدن برای تنفس از طریق بینی و بهبود کنترل کمک میکنند. پرانایاما از جمله تمرینات یوگا از شاخه هاتا یوگا برای کنترل تنفس است.
از نظر جسمی فعال باشید: حرکت، قدرت ریه و کارایی تنفس را بهبود میبخشد.
در صورت نیاز به پزشک مراجعه کنید: به ویژه اگر خروپف، خستگی یا مشکلات خواب ادامه داشته باشد.