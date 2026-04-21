قیمت سکه و طلا امروز سه شنبه ۱ اردیبهشت ۱۴۰۵ + جدول
قیمت سکه و قیمت طلا امروز سه شنبه ۱ اردیبهشت ۱۴۰۵ را در جدول زیر مشاهده کنید. علاوه بر قیمت سکه امامی، بهار آزادی، گرمی، نیم سکه و ربع سکه میتوانید قیمت مثقال و انس جهانی طلا، طلای آبشده و دست دوم را نیز مشاهده فرمایید.
|
قیمت طلا
|
بروزرسانی: سه شنبه ۱ اردیبهشت
|
عنوان نرخ
|
قیمت (ریال)
|
طلای 18 عیار / 750
|
170,571,000
|
طلای 18 عیار / 740
|
168,297,000
|
طلای ۲۴ عیار
|
227,426,000
|
طلای دست دوم
|
168,297,180
|
آبشده کمتر از کیلو
|
739,880,000
|
مثقال طلا
|
738,861,800
|انس طلا
|
4,812.76
|
قیمت سکه
|
سکه امامی تک فروشی
|
1,750,100,000
|
سکه بهار آزادی تک فروشی
|
1,686,200,000
|
نیم سکه تک فروشی
|
929,000,000
|
ربع سکه تک فروشی
|
528,000,000
|
سکه گرمی تک فروشی
|
252,000,000
|
تمام سکه (قبل 86)
|
1,680,000,000
|
نیم سکه (قبل 86)
|
840,000,000
|
ربع سکه (قبل 86)
|
430,000,000
|
حباب سکه
|
حباب سکه امامی
|
30,690,000
|
حباب سکه بهار آزادی
|
29,210,000
|
حباب نیم سکه
|
70,580,000
|
حباب ربع سکه
|
97,770,000
|
حباب سکه گرمی
|
39,850,000