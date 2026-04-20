سرنوشت نقل و انتقال اموال توقیف شده چهرههای معروف چه میشود؟
کد خبر : 1775667
سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: نقلوانتقال اموال توقیفشده همکاران دشمن حتی با وکالت ممکن نیست.
اعظم قویدل، سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اظهار کرد: به محض صدور دستور قضایی، بازداشت ملک بهصورت برخط در سوابق الکترونیک ثبت میشود و از همان زمان، هرگونه نقلوانتقال رسمی آن غیرممکن خواهد بود.
وی گفت: حتی در مواردی که پیش از توقیف، وکالتنامهای برای فروش ملک تنظیم شده باشد، تا زمانی که انتقال رسمی ثبت نشده، ملک در مالکیت فرد باقی میماند و با توجه به بازداشت قضایی، امکان انتقال آن وجود ندارد.
منبع تسنیمانتهای پیام/