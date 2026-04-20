از بالگردهای تهاجمی میل-۲۸ ایران چه خبر؟

وبگاه تحلیل نظامی روسی «south front» مدعی شد که بالگردهای تهاجمی Mi-۲۸NE که ایران اوایل سال جاری از روسیه دریافت کرد، ظاهراً از جنگ آمریکا و اسرائیل جان سالم به در برده‌اند.

نخستین بار در ۲۸ ژانویه و زمانی که تصاویری از یکی از این بالگردها که با طرح استتار دیجیتال بیابانی رنگ‌آمیزی شده بود، در آشیانه شرکت خدمات هوایی پارس در فرودگاه بین‌المللی مهرآباد تهران منتشر شد، از تحویل آن‌ها خبر رسید. این بالگرد تا حدی باز شده بود و به رادار مجهز نبود.

این فرودگاه در جریان جنگ که از ۲۸ فوریه آغاز شد و در ۷ آوریل بر اثر توافق آتش‌بس دو هفتهای موقتاً متوقف گردید، بیش از یک بار مورد اصابت قرار گرفت. با این حال، به نظر میرسد بالگردها سالم مانده‌اند.

ویدئویی که در ۱۴ آوریل در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد، حداقل دو فروند Mi-۲۸NE را نشان می‌دهد که بر فراز پایتخت ایران گشت‌زنی می‌کنند.

با حداکثر سرعت ۳۲۴ کیلومتر بر ساعت، Mi-۲۸NE یکی از سریع‌ترین بالگردهای تهاجمی جهان است. برد رزمی آن ۲۰۰ کیلومتر است.

هنوز مشخص نیست که آیا این بالگردها در جریان جنگ اقدامی انجام داده‌اند یا خیر. آن‌ها به سامانه رادار موج میلیمتری نصب‌شده روی دکل (به احتمال زیاد مدل N۰۲۵NE با برد ۱۰ تا ۲۰ کیلومتر) مجهز هستند. این رادار قابلیت Mi-۲۸NE را به عنوان شکارچی پهپاد افزایش می‌دهد.

گزارش‌ها حاکی از آن است که ایران در جریان جنگ ۱۲ روزه با رژیم اسرائیل در سال گذشته، تلاش کرد از بالگردهای قدیمی AH-۱J خود که ایالات متحده در دهه ۱۹۷۰ تحویل داده بود، برای رهگیری پهپادهای اسرائیلی استفاده کند. گزارش شد که بسیاری از این بالگردها همان زمان روی زمین منهدم شدند.

Mi-۲۸NE که علاوه بر توپ ۳۰ میلیمتری زیر دماغه، به موشکهای ایگلا-وی و آر-۷۳ مجهز است، به‌ویژه با وجود سامانه راداری N۰۲۵NE، می‌تواند شکارچی مرگباری برای پهپادها باشد.