روزنامه اصولگرای جوان نوشت: در ۵۰ روز اخیر و حتی از آغاز جنگ ۱۲ روزه، نوحه‌ها و مداحی‌های ارزنده و فراوانی تولید و ارائه شده که بعضاً از لحاظ هنری هم شایسته تقدیرند و به همین دلیل مردم، به‌ویژه جوانان و نوجوانان هم از آن شدیداً استقبال کرده‌اند که این جای خوشحالی و خوشبختی دارد، اما بی‌اعتنایی و بی‌توجهی به موسیقی و سرود، به‌ویژه آثار ماندگار و خاطره‌انگیز قدیمی و نقش بسیار بالایی که در تهییج مردم به‌ویژه در خیابان‌ها دارد، هم کاری شایسته و عقلانی نیست. امیدوارم تصمیم‌گیرندگان این موضوع در صداوسیما این یادآوری را جدی بگیرند و خودشان و مردم، تأثیرات فراوان آن را به سرعت مشاهده کنند.

